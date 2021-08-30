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Chamas altas

Incêndio em vegetação chega perto de condomínio em Cachoeiro

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo se alastrou muito rápido e queimou uma área equivalente a cinco campos de futebol

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 10:03

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

30 ago 2021 às 10:03
Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo se alastrou muito rápido e queimou uma área entre 5 a 7mil m²
Incêndio em vegetação chega perto de muro de condomínio em Cachoeiro Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Um incêndio em vegetação chegou bem perto de um condomínio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste domingo (29), pouco antes das 16h. As chamas, que ficaram bem altas, se aproximaram das residências e o Corpo de Bombeiros foi acionado. O residencial fica no bairro Paraíso.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas se espalharam bem rápido e a estimativa é que uma área entre 5 a 7 mil m² foi queimada, o equivalente a cinco campos de futebol. “O fogo se alastrou rapidamente e atingiu uma área muito grande, foi armada uma linha de 10 mangueiras, que totalizam 150 m”, informou a corporação.
O fogo foi contido com auxílio de um caminhão-pipa do município e os Bombeiros fizeram o rescaldo de toda a área para diminuir a possibilidade que as chamas voltassem. 
Ainda de acordo com os Bombeiros, as chamas ficaram próximas do muro do condomínio, mas não chegaram a danificar o imóvel.

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