Incêndio em vegetação chega perto de condomínio em Cachoeiro

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas se espalharam bem rápido e a estimativa é que uma área entre 5 a 7 mil m² foi queimada, o equivalente a cinco campos de futebol. “O fogo se alastrou rapidamente e atingiu uma área muito grande, foi armada uma linha de 10 mangueiras, que totalizam 150 m”, informou a corporação.