Incêndio em vegetação chega perto de condomínio em Cachoeiro

Um incêndio em vegetação chegou bem perto de um condomínio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste domingo (29), pouco antes das 16h. As chamas, que ficaram bem altas, se aproximaram das residências e o Corpo de Bombeiros foi acionado. O residencial fica no bairro Paraíso.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas se espalharam bem rápido e a estimativa é que uma área entre 5 a 7 mil m² foi queimada, o equivalente a cinco campos de futebol. “O fogo se alastrou rapidamente e atingiu uma área muito grande, foi armada uma linha de 10 mangueiras, que totalizam 150 m”, informou a corporação.
O fogo foi contido com auxílio de um caminhão-pipa do município e os Bombeiros fizeram o rescaldo de toda a área para diminuir a possibilidade que as chamas voltassem.
Ainda de acordo com os Bombeiros, as chamas ficaram próximas do muro do condomínio, mas não chegaram a danificar o imóvel.