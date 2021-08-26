Vídeo mostra confusão na Câmara de Vereadores de Cachoeiro

Leo Camargo (PL) sendo arrastado para a direita após a suposta agressão Crédito: Câmara de Cachoeiro

A Gazeta, nesta manhã. Imagens da última sessão da Câmara de Cachoeiro de Itapemirim Sul do Espírito Santo , realizada na terça-feira (24), mostram uma confusão entre os parlamentares Leo Camargo (PL) e Alexandre de Itaoca (PSB). Após o ocorrido, Camargo registrou queixa contra Itaoca na delegacia do município, alegando que foi agredido. O depoimento está marcado para esta quinta-feira (26), segundo o vereador, em conversa com a reportagem de, nesta manhã.

"Registrei o boletim com a Polícia Militar ainda na Câmara, depois fui à delegacia prestar queixa, e meu depoimento foi marcado hoje", relatou.

Antes da confusão, Camargo estava discursando na Tribuna da Casa. Em parte do discurso, o vereador do PL afirma:

“Então meus amigos, que essa Tribuna aqui seja honrada, não seja de molecagem. Para mim, quem fica jogando indireta é bun… (não completa a palavra), me perdoa a palavra, bobão. Eu ia falar outra palavra. É bobão do interior. Deixa pra lá, deixa pra lá, eu não escuto, eu tenho 30 anos, me acho muito melhor do que ele, por isso que estou aqui. Muito obrigado.”

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A sessão estava sendo transmitida e, quem acompanhava, conseguiu ver que após Camargo deixar a Tribuna, acontece uma confusão, mas não é possível ver a agressão, apenas Camargo aparece sendo afastado para a direita.

Por outro ângulo, uma câmera de videomonitoramento da Câmara registrou o momento em que Alexandre de Itaoca levanta e vai ao encontro de Camargo.

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REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Ainda na terça-feira (24), após a confusão, Camargo afirmou, em rede social, que foi até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim registrar queixa. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar diz que ainda vai pedir a cassação do mandato de Itaoca: "O vereador Alexandre de Itaoca não mediu esforços e veio até a mim me agredir", completa.

O QUE DIZEM OS CITADOS

O corregedor da Câmara de Cachoeiro, Júnior Corrêa, afirmou na manhã desta quinta-feira (26) que a Corregedoria dará encaminhamento aos fatos nos próximos dias, pois ainda está se habituando da situação. "Havia tempo que algo desse tipo não acontecia e a nova procuradoria está se inteirando. Tendo o encaminhamento, iremos emitir nota pelo site da Câmara", frisou.

À TV Gazeta Regional, em defesa, Alexandre de Itaoca explicou que foram ditas algumas mentiras e que ele não iria se atracar com o vereador. “Foi mencionado algumas coisas que não são verdades, principalmente, no que tange à questão pessoal da minha família. Eu não me atraquei, eu cheguei pra chamar ele pra sair pra conversar", afirmou.

A Polícia Civil foi procurada a respeito de investigações sobre o caso, mas ainda não respondeu. O texto será atualizado com a resposta.