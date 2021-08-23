Cachoeiro vacina contra Covid sem agendar a partir de 18 anos

Vacina contra a Covid está em livre demanda em Cachoeiro Crédito: Márcia Leal/PMCI

Em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , as pessoas não precisam mais agendar para receber a vacina contra a Covid-19. As doses que estão disponíveis no município serão aplicadas em quem tiver a partir de 18 anos e ainda não recebeu nenhuma dose no imunizante.

A meta da prefeitura era vacinar neste sábado (21), quando foi realizado o Dia D e o Viradão da Vacina , 15 mil pessoas em 24 horas, mas apenas 6.750 pessoas foram vacinadas. Mesmo assim, a coordenadora de imunização do município, Horminda Gonçalves, avalia como positivo o resultado. "Foi bastante satisfatório. Só no Viradão foram 2.500 e, no total, nas 24 horas, foram 6.750", afirma.

Agora, as mais de 8 mil doses estão disponíveis para qualquer pessoa que tiver 18 anos ou mais e ainda não recebeu nenhuma dose contra a Covid. "Essas doses estão disponíveis nas salas de vacina. Qualquer jovem ou adulto que ainda não recebeu a dose deve procurar uma unidade. Nós estamos em um período de pandemia de grande impacto mundial, então é muito importante que toda a nossa população seja vacinada", disse Horminda.

SEGUNDA DOSE

Quem tiver com a segunda dose vencida em Cachoeiro, também pode procurar uma sala de vacina para completar a imunização, sem necessidade de agendamento. Para receber a vacina, tanto a primeira como a segunda dose, é preciso levar um documento com foto e cartão de vacina.

VACINA PARA ADOLESCENTES

Ainda segundo a coordenadora de imunização, a orientação é que só inicie a vacinação de um novo público, quando for atingido uma determinada porcentagem do grupo atual. O que ainda não aconteceu com os adultos.

"A gente só pode avançar para outro grupo depois que o grupo anterior estiver em 90% de cobertura vacinal. Por isso, é de suma importâcia que a população acima de 18 anos, que ainda não foi vacinada, procure uma sala de vacina", explicou Horminda.

O governador Renato Casagrande informou que o Estado deve começar a vacinar os adolescentes com comorbidades, a partir de 12 anos, nos próximos dias . "A gente concluindo a etapa das pessoas com mais de 18, vamos começar as pessoas de 12 até 17. A vacina que vamos usar para este público é a Pfizer. É a que está autorizada e a que estamos recebendo com certa normalidade. Para esse grupo, vamos começar com as pessoas com comorbidade, de 12 a 17 anos.”, disse, na última quinta-feira (19), em entrevista à TV Gazeta.