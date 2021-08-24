A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 21,5 kg de cocaína na BR 101, na localidade de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A droga estava escondida no painel de um Toyota Etios e foi encontrada durante fiscalização na tarde desta terça-feira (24). O motorista do veículo foi encaminhado à delegacia.
Mais de 20 kg de cocaína são apreendidos em carro na BR 101, em Cachoeiro
Segundo a PRF, a droga foi descoberta durante fiscalização realizada no km 413 da rodovia federal e o veículo havia saído de Rondônia. Durante vistoria, policiais encontraram, no interior do Toyota Etios, 20 tabletes de cocaína embalada. No carro, havia apenas o motorista, que não teve o nome divulgado pela corporação.
A Polícia Rodoviária Federal estima que a apreensão tenha gerado um prejuízo de R$ 2,58 milhões ao crime organizado. A ocorrência foi encaminhada a Polícia Federal, em Cachoeiro de Itapemirim.