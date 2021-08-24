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No painel do veículo

Mais de 20 kg de cocaína são apreendidos em carro na BR 101, em Cachoeiro

Segundo a PRF, a droga foi descoberta durante fiscalização realizada no km 413 da rodovia e o veículo havia saído de Rondônia. Motorista foi encaminhado à delegacia

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 18:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2021 às 18:17
Mais de 20 quilos de cocaína são encontrados em painel de carro na BR 101
Mais de 20 quilos de cocaína são encontrados em painel de carro na BR 101 Crédito: Divulgação/ PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 21,5 kg de cocaína na BR 101, na localidade de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A droga estava escondida no painel de um Toyota Etios e foi encontrada durante fiscalização na tarde desta terça-feira (24). O motorista do veículo foi encaminhado à delegacia.
Mais de 20 kg de cocaína são apreendidos em carro na BR 101, em Cachoeiro
Segundo a PRF, a droga foi descoberta durante fiscalização realizada no km 413 da rodovia federal e o veículo havia saído de Rondônia. Durante vistoria, policiais encontraram, no interior do Toyota Etios, 20 tabletes de cocaína embalada. No carro, havia apenas o motorista, que não teve o nome divulgado pela corporação.  
A Polícia Rodoviária Federal estima que a apreensão tenha gerado um prejuízo de R$ 2,58 milhões ao crime organizado. A ocorrência foi encaminhada a Polícia Federal, em Cachoeiro de Itapemirim. 

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