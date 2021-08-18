Vídeo: após abordagem, PRF apreende mais de 600 kg de maconha no ES

A droga apreendida estava na carroceria e no banco traseiro da caminhonete interceptada pelos policiais Crédito: Reprodução / PRF

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 630 kg de maconha durante uma abordagem na BR 101, em João Neiva , no Norte do Espírito Santo. A droga estava em uma caminhonete que foi interceptada pelos agentes na madrugada desta quarta-feira (18). Além dos entorpecentes, foi apreendida uma pistola calibre .380 com 34 munições. O motorista do veículo e outro homem foram presos.

A apreensão aconteceu por volta de 2h, quando agentes suspeitaram do veículo e fizeram a abordagem. Um vídeo mostra o trabalho de abordagem dos policiais. Em um primeiro momento, o motorista da caminhonete tentou fugir, mas logo foi alcançado e interceptado pelos agentes.

"O veículo estava em péssimo estado de conservação. Apresentava uma sujeira diferente da sujeira aqui da região. Um pó bem avermelhado, dando a entender que esse veículo estava rodando muito em estrada de chão, e levantou a nossa suspeita. A droga estava na carroceria. Ele tirou o banco traseiro do carro, então no banco traseiro também estava cheio de maconha", contou o policial Leonardo Onofre.

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OUTRO HOMEM FOI PRESO

No veículo foram encontrados 682 tabletes de maconha na carroceria e no banco traseiro, que resultaram em um peso aproximado de 630 quilos da droga, e uma pistola calibre .380 com 34 munições. O motorista do veículo contou que saiu de Minas Gerais e estava indo para Vitória.

Além do motorista, a PRF conseguiu prender um outro homem, que dava cobertura para o transporte da droga. "Eles vêm com um batedor na frente, fazendo o levantamento do trecho, para ver se tem fiscalização ou não. Esse batedor provavelmente deve ter comido mosca, acabou que a carga ficou isolada e a gente conseguiu fazer a prisão da carga e, posteriormente, do batedor também", explicou o PRF Leonardo Onofre.

Os dois homens foram presos e levados para a Delegacia de Aracruz, para onde também foram encaminhadas a droga e a arma apreendidas.

Com informações de Eduardo Dias e Daniela Carla, da TV Gazeta