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Dois presos

Vídeo: após abordagem, PRF apreende mais de 600 kg de maconha no ES

Além dos entorpecentes, uma pistola calibre .380 foi encontrada no veículo. Motorista disse que saiu de Minas Gerais e seguia para Vitória. Vídeo mostra interceptação feita pela PRF em João Neiva

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 07:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2021 às 07:23
A droga apreendida estava na carroceria e no banco traseiro da caminhonete interceptada pelos policiais
A droga apreendida estava na carroceria e no banco traseiro da caminhonete interceptada pelos policiais Crédito: Reprodução / PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 630 kg de maconha durante uma abordagem na BR 101, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. A droga estava em uma caminhonete que foi interceptada pelos agentes na madrugada desta quarta-feira (18). Além dos entorpecentes, foi apreendida uma pistola calibre .380 com 34 munições. O motorista do veículo e outro homem foram presos.
A apreensão aconteceu por volta de 2h, quando agentes suspeitaram do veículo e fizeram a abordagem. Um vídeo mostra o trabalho de abordagem dos policiais. Em um primeiro momento, o motorista da caminhonete tentou fugir, mas logo foi alcançado e interceptado pelos agentes.
"O veículo estava em péssimo estado de conservação. Apresentava uma sujeira diferente da sujeira aqui da região. Um pó bem avermelhado, dando a entender que esse veículo estava rodando muito em estrada de chão, e levantou a nossa suspeita. A droga estava na carroceria. Ele tirou o banco traseiro do carro, então no banco traseiro também estava cheio de maconha", contou o policial Leonardo Onofre.

OUTRO HOMEM FOI PRESO

No veículo foram encontrados 682 tabletes de maconha na carroceria e no banco traseiro, que resultaram em um peso aproximado de 630 quilos da droga, e uma pistola calibre .380 com 34 munições. O motorista do veículo contou que saiu de Minas Gerais e estava indo para Vitória. 
Além do motorista, a PRF conseguiu prender um outro homem, que dava cobertura para o transporte da droga. "Eles vêm com um batedor na frente, fazendo o levantamento do trecho, para ver se tem fiscalização ou não. Esse batedor provavelmente deve ter comido mosca, acabou que a carga ficou isolada e a gente conseguiu fazer a prisão da carga e, posteriormente, do batedor também", explicou o PRF Leonardo Onofre.
Os dois homens foram presos e levados para a Delegacia de Aracruz, para onde também foram encaminhadas a droga e a arma apreendidas.
Com informações de Eduardo Dias e Daniela Carla, da TV Gazeta

Atualização

18/08/2021 - 9:06
Após a publicação da reportagem,  a Polícia Rodoviária Federal informou que um segundo homem foi preso na ação. O texto foi atualizado. 

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