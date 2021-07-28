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Na BR 101

PRF recupera caminhão roubado em SP durante fiscalização no ES

O Hyundai HR — utilizado para cargas leves — foi roubado no município de Taboão da Serra (SP) em 2019 e foi recuperado no km 251, sendo conduzido por um homem de 30 anos

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 10:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2021 às 10:05
Caminhão Hyundai HR foi recuperado na BR 101, na Serra
Caminhão Hyundai HR foi recuperado na BR 101, na Serra Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde desta terça-feira (27), na BR 101, na Serra, um caminhão — utilizado para cargas leves — que foi roubado em São Paulo em 2019. 
Segundo a corporação, uma equipe da PRF abordou um veículo Hyundai HR durante fiscalização no km 251, conduzido por um homem de 30 anos.
Após consultas ao sistema, os policiais verificaram existir para o veículo, uma restrição de furto, ocorrido em Taboão da Serra (SP), em 10 de dezembro de 2019. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional da Serra.

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