PRF recupera caminhão roubado em SP durante fiscalização no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde desta terça-feira (27), na BR 101, na Serra, um caminhão — utilizado para cargas leves — que foi roubado em São Paulo em 2019.
Segundo a corporação, uma equipe da PRF abordou um veículo Hyundai HR durante fiscalização no km 251, conduzido por um homem de 30 anos.
Após consultas ao sistema, os policiais verificaram existir para o veículo, uma restrição de furto, ocorrido em Taboão da Serra (SP), em 10 de dezembro de 2019. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional da Serra.