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Em posto de combustível

Motorista que atropelou frentista sai da prisão em Colatina

No dia do atropelamento, o homem estava com sinais de embriaguez e, segundo a polícia, saiu do local da batida sem prestar socorro à vítima

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 09:47

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 jul 2021 às 09:47
Motorista invade posto, bate em bomba e atropela frentista em Colatina
Motorista invade posto, bate em bomba e atropela frentista em Colatina Crédito: Videomonitoramento
motorista que invadiu um posto de combustível, colidiu com uma bomba e atropelou um frentista, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, foi liberado da prisão nesta terça-feira (27). Milton Silva Martins Neto, de 39 anos, havia tido a liberdade provisória concedida pela Justiça, mediante o pagamento de fiança. No dia do atropelamento, o homem estava com sinais de embriaguez e, segundo a polícia, saiu do local da batida sem prestar socorro à vítima.
A informação sobre a soltura foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) à reportagem de A Gazeta, na manhã desta quarta-feira (28).
Na manhã de terça, o motorista passou por uma audiência de custódia. Nela, o juiz Thiago de Albuquerque Sampaio Franco determinou a soltura do preso, mediante o pagamento de quatro salários mínimos, totalizando a quantia de R$ 4.400,00.

MEDIDAS CAUTELARES

Em liberdade, Milton Silva Martins Neto deverá seguir duas medidas cautelares estabelecidas pelo juiz, de acordo com o artigo 319 do Código de Processo Penal. São elas:
I– Comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades sempre na última semana de cada mês;
II– Obrigação de manter o endereço sempre atualizado nos autos e comparecer aos atos processuais.
Motorista invade posto, bate em bomba e atropela frentista em Colatina
Motorista invade posto, bate em bomba e atropela frentista em Colatina Crédito: Redes sociais

RELEMBRE O CASO

Milton Silva Martins Neto, de 39 anos, estava com sinais de embriaguez quando invadiu um posto de combustível, colidiu com uma bomba de gasolina e atropelou um frentista na noite de domingo. O homem saiu do local e foi encontrado pela Polícia Militar na entrada de um cemitério.
O frentista foi levado ao hospital, queixando-se de dores no braço. Já o motorista foi autuado em flagrante pelos crimes de praticar lesão corporal na direção de veículo automotor com causa de aumento por deixar de prestar socorro à vítima e por conduzir veículo automotor sob efeito de álcool. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

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