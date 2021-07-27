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Justiça estipula fiança e manda soltar motorista que atropelou frentista no ES

O motorista invadiu um posto de combustível, colidiu com uma bomba de gasolina e atropelou um frentista no último domingo (25). Ele foi autuado por conduzir veículo automotor sob efeito de álcool

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 12:32

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 jul 2021 às 12:32
Motorista invade posto, bate em bomba e atropela frentista em Colatina
Motorista invade posto, bate em bomba e atropela frentista em Colatina Crédito: Videomonitoramento
A Justiça concedeu liberdade provisória nesta terça-feira (27), mediante o pagamento de fiança, a Milton Silva Martins Neto, de 39 anos. O motorista estava com sinais de embriaguez quando invadiu um posto de combustível, colidiu com uma bomba de gasolina e atropelou um frentista no último domingo (25), em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da polícia, ele saiu do local da batida e não prestou socorro à vítima. 
A decisão foi proferida em audiência de custódia realizada na manhã desta terça. Na decisão, o juiz Thiago de Albuquerque Sampaio Franco determinou a soltura do motorista, mediante o pagamento de quatro salários mínimos, totalizando a quantia de R$ 4.400,00.
O magistrado ainda salienta que a fiança deve ser revista, por conclusão dos autos ao Juízo Competente, cinco dias após a custódia, caso se verifique real impossibilidade de recolhimento do valor.

MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS

Em liberdade, Milton Silva Martins Neto deverá seguir duas medidas cautelares estabelecidas pelo juiz, de acordo com o artigo 319 do Código de Processo Penal. São elas:
I– Comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades sempre na última semana de cada mês;
II- Obrigação de manter o endereço sempre atualizado nos autos e comparecer aos atos processuais.

RELEMBRE O CASO

Milton Silva Martins Neto, de 39 anos, estava com sinais de embriaguez quando invadiu um posto de combustível, colidiu com uma bomba de gasolina e atropelou um frentista na noite de domingo. O homem saiu do local, não prestou socorro à vítima e foi encontrado pela Polícia Militar na entrada de um cemitério.
O frentista foi levado ao hospital, queixando-se de dores no braço. Já o motorista foi autuado em flagrante pelos crimes de praticar lesão corporal na direção de veículo automotor com causa de aumento por deixar de prestar socorro à vítima e por conduzir veículo automotor sob efeito de álcool. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

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