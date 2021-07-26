Ciclista morre após ser atropelado por motorista na contramão em Aracruz

Rone Pereira Andrade, de 41 anos, e o carro envolvido no acidente Crédito: Leitor A Gazeta / Montagem

Um ciclista de 15 anos morreu após ser atingido por um motorista com sinais de embriaguez na noite deste domingo (25), em Aracruz Norte do Espírito Santo . Com o impacto, Wesley Souza Soeiro foi arremessado contra a parede e veio a óbito no local. Segundo a Polícia Militar, Rone Pereira Andrade, de 41 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro. A Polícia Civil afirmou, na manhã desta segunda-feira (26), que ele foi autuado e transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.

De acordo com relatos de populares à polícia, o motorista trafegava em alta velocidade e tentou fazer uma ultrapassem em local de faixa contínua, momento em que acertou o adolescente na contramão de direção e o arremessou contra a parede.

SINAIS DE EMBRIAGUEZ

Populares falaram à Polícia Militar que o condutor do veículo tentou dispensar as garrafas de cerveja antes da chegada da guarnição e se evadir do local sem prestar socorro à vítima.

Na ocorrência policial, consta que o homem apresentava sinais nítidos de embriaguez, como fala embolada, forte odor etílico, dificuldade de equilíbrio, além de olhos muito avermelhados.

MOTORISTA AUTUADO

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o conduzido de 41 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio culposo na direção do veículo automotor qualificado por embriaguez ao volante, omissão de socorro e por ter fugido do local do acidente. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.