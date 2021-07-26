Ciclista morre após ser atropelado por motorista na contramão em Aracruz

Um ciclista de 15 anos morreu após ser atingido por um motorista com sinais de embriaguez na noite deste domingo (25), em Aracruz, Norte do Espírito Santo. Com o impacto, Wesley Souza Soeiro foi arremessado contra a parede e veio a óbito no local. Segundo a Polícia Militar, Rone Pereira Andrade, de 41 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro. A Polícia Civil afirmou, na manhã desta segunda-feira (26), que ele foi autuado e transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.
De acordo com relatos de populares à polícia, o motorista trafegava em alta velocidade e tentou fazer uma ultrapassem em local de faixa contínua, momento em que acertou o adolescente na contramão de direção e o arremessou contra a parede.
SINAIS DE EMBRIAGUEZ
Populares falaram à Polícia Militar que o condutor do veículo tentou dispensar as garrafas de cerveja antes da chegada da guarnição e se evadir do local sem prestar socorro à vítima.
Na ocorrência policial, consta que o homem apresentava sinais nítidos de embriaguez, como fala embolada, forte odor etílico, dificuldade de equilíbrio, além de olhos muito avermelhados.
MOTORISTA AUTUADO
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o conduzido de 41 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio culposo na direção do veículo automotor qualificado por embriaguez ao volante, omissão de socorro e por ter fugido do local do acidente. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
Atualização
26/07/2021 - 11:04
Após publicação da reportagem, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que o motorista foi autuado e está preso. O nome dele foi incluído na matéria e o texto atualizado.