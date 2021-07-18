Corpo de homem vítima de afogamento é encontrado em lagoa de Aracruz

Corpo de homem foi encontrado em lagoa de Aracruz Crédito: Reprodução

Um homem que havia desaparecido enquanto pescava em uma lagoa de Aracruz , no Norte do Espírito Santo, foi encontrado sem vida no início da tarde deste sábado (17). Ele estava acompanhado de um amigo, que foi quem acionou o Corpo de Bombeiros . As buscas começaram durante a manhã, na lagoa que fica localizada no bairro Taquaral.

Segundo o amigo que presenciou o afogamento, os dois estavam pescando quando o homem, que não teve a identidade divulgada, resolveu entrar na água. Depois disso, ele não retornou.

Os Bombeiros do município fizeram buscas superficiais, mas não encontraram o indivíduo. Os mergulhadores foram chamados para colaborar com a operação.

"No início da tarde, a equipe informou que o corpo foi localizado, retirado da água e a Polícia Militar acionada", diz a nota dos Bombeiros.

Segundo a PMES, o corpo foi recolhido pela Polícia Civil