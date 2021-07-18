Corpo de homem vítima de afogamento é encontrado em lagoa de Aracruz

Um homem que havia desaparecido enquanto pescava em uma lagoa de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi encontrado sem vida no início da tarde deste sábado (17). Ele estava acompanhado de um amigo, que foi quem acionou o Corpo de Bombeiros. As buscas começaram durante a manhã, na lagoa que fica localizada no bairro Taquaral.
Segundo o amigo que presenciou o afogamento, os dois estavam pescando quando o homem, que não teve a identidade divulgada, resolveu entrar na água. Depois disso, ele não retornou.
Os Bombeiros do município fizeram buscas superficiais, mas não encontraram o indivíduo. Os mergulhadores foram chamados para colaborar com a operação.
"No início da tarde, a equipe informou que o corpo foi localizado, retirado da água e a Polícia Militar acionada", diz a nota dos Bombeiros.
Segundo a PMES, o corpo foi recolhido pela Polícia Civil.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para ter mais informações sobre o procedimento e também a respeito da identidade do homem, mas não obteve retorno.