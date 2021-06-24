Buscas por homem que desapareceu no Rio Doce são interrompidas

Elnatan Queiroz Feitosa,de 35 anos, desapareceu no Rio Doce, em Colatina Crédito: Acervo Familiar

De acordo com o Corpo de Bombeiros , os trabalhos foram finalizados na tarde desta quarta-feira (23). As buscas pelo homem começaram no último sábado (19), dia do desaparecimento, e percorreram uma área de mais de 30 quilômetros do local da ocorrência. Equipes de mergulho de Vitória também trabalharam na operação.

Corpo de Bombeiros fez buscas por homem que pulou no Rio Doce para pegar bola Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Os Bombeiros informaram ainda que em caso de fato novo, que indique a localização precisa da vítima, as buscas serão retomadas a qualquer tempo.

O DESAPARECIMENTO

Elnatan Queiroz Feitosa estava jogando futebol com colegas em um campo que fica às margens do Rio Doce, no bairro Colatina Velha. A bola acabou caindo na água e o homem pulou no rio para buscá-la. A vítima entrou na água por volta das 6h30, do último sábado (19).

Um amigo dele chegou a entrar no rio para tentar ajudá-lo, mas não conseguiu. Ele quase foi levado pela correnteza também, mas ficou preso em um banco de areia e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. (Veja o momento do resgate)

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"Havia um grupo de jovens jogando bola em um campinho de areia próximo ao rio e em determinado momento a bola caiu no rio. O rapaz pulou na água para tentar pegar a bola, foi arrastado pela correnteza e afundou. Um amigo dele pulou em seguida para tentar resgatá-lo mas também não conseguiu e foi resgatado pelos bombeiros", contou o sargento Rodrigues, da Polícia Militar, que esteve no local da ocorrência.

Pescadores chegaram a alertar Elnatan para que não entrasse naquele ponto do rio devido à correnteza. Mesmo assim, ele pulou na água e conseguiu pegar a bola, mas acabou se afogando.

Amigo do homem desaparecido sendo resgatado Crédito: Telespectador | TV Gazeta Noroeste