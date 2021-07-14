Homem desaparece após entrar no mar em Jacaraípe, na Serra

Dois homens se afogaram na praia de Jacaraípe, na Serra, e um deles continua desaparecido Crédito: Reprodução/Leitor de A Gazeta

Dois homens pularam no mar em Jacaraípe, na Serra , no início da tarde desta quarta-feira (14), e um deles desapareceu. O outro conseguiu sair da água e foi resgatado por pessoas que estavam na praia. Uma mulher, moradora da região que não quis se identificar, afirmou que os dois são de Minas Gerais e estavam indo para Vitória . O Corpo de Bombeiros está no local e realiza buscas pelo desaparecido.

Segundo a testemunha, eles teriam parado para almoçar em um restaurante na orla de Jacaraípe. A mulher afirmou que a esposa de um deles estava na mesa ao lado da dela e que uma das garçonetes do estabelecimento teria relatado que eles teriam ingerido bebia alcoólica e comido bastante antes de entrar na água.

"O rapaz de camisa branca, marido dela, conseguiu sair da água. Ele falou que o outro homem havia ficado na água. Todo mundo ficou desesperado, procurando um salva-vidas, mas não tinha nenhum. A maré está cheia, remexida e tem vento. Eles são de Minas Gerais, passaram só para almoçar e estavam indo para Vitória, porque os parentes dele são de lá", disse a testemunha.

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