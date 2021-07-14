Incêndio atinge galpão comercial em bairro de Vila Velha

"No local, a equipe constatou que se tratava de um incêndio de grande proporção em uma empresa. Foi necessário que o portão de entrada fosse arrombado, utilizando o desencarcerador, para que a equipe tivesse acesso ao incêndio, bem como o acionamento de equipes de reforço, dada a proporção das chamas. As equipes realizaram o combate utilizando dois caminhões de combate a incêndio do CBMES e recursos da própria empresa. O fogo estava concentrado na parte do almoxarifado, onde foi isolado e extinto", diz a nota enviada pelos Bombeiros.