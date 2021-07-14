Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nossa Senhora da Glória

Incêndio atinge galpão comercial em bairro de Vila Velha

As equipes de resgate precisaram arrombar o portão da empresa para conseguir realizar o trabalho de combate às chamas. Ninguém ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2021 às 11:39

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 11:39

Viatura do Corpo de Bombeiros
Viatura do Corpo de Bombeiros Crédito: Vitor Jubini
Um galpão comercial pegou fogo durante a madrugada desta quarta-feira (14), no bairro Nossa Senhora da Glória, em Vila Velha. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.
De acordo com o Corpo de Bombeiros não houve feridos. O incêndio de grandes proporções teria começado no almoxarifado da empresa e foi necessário dois caminhões para o combate às chamas. As equipes de resgate precisaram arrombar o portão da empresa para conseguir realizar o trabalho.
"No local, a equipe constatou que se tratava de um incêndio de grande proporção em uma empresa. Foi necessário que o portão de entrada fosse arrombado, utilizando o desencarcerador, para que a equipe tivesse acesso ao incêndio, bem como o acionamento de equipes de reforço, dada a proporção das chamas. As equipes realizaram o combate utilizando dois caminhões de combate a incêndio do CBMES e recursos da própria empresa. O fogo estava concentrado na parte do almoxarifado, onde foi isolado e extinto", diz a nota enviada pelos Bombeiros.
Ainda de acordo com os Bombeiros, o responsável pelo galpão solicitou uma perícia que vai apontar, em até 30 dias, as causa do incêndio.

Veja Também

Mulher é resgatada no Mestre Álvaro após se machucar em trilha

Tremor de terra com magnitude de 1.4 é registrado em Pancas

Veja a lista dos atletas do ES que vão disputar as Olimpíadas de Tóquio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Citroën C3 atualiza versões e passa a ser o carro zero mais barato do país; veja preços e o que muda
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
Imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o papa provocam reação até entre aliados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados