Incêndio atinge galpão comercial em bairro de Vila Velha

Um galpão comercial pegou fogo durante a madrugada desta quarta-feira (14), no bairro Nossa Senhora da Glória, em Vila Velha. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.
De acordo com o Corpo de Bombeiros não houve feridos. O incêndio de grandes proporções teria começado no almoxarifado da empresa e foi necessário dois caminhões para o combate às chamas. As equipes de resgate precisaram arrombar o portão da empresa para conseguir realizar o trabalho.
"No local, a equipe constatou que se tratava de um incêndio de grande proporção em uma empresa. Foi necessário que o portão de entrada fosse arrombado, utilizando o desencarcerador, para que a equipe tivesse acesso ao incêndio, bem como o acionamento de equipes de reforço, dada a proporção das chamas. As equipes realizaram o combate utilizando dois caminhões de combate a incêndio do CBMES e recursos da própria empresa. O fogo estava concentrado na parte do almoxarifado, onde foi isolado e extinto", diz a nota enviada pelos Bombeiros.
Ainda de acordo com os Bombeiros, o responsável pelo galpão solicitou uma perícia que vai apontar, em até 30 dias, as causa do incêndio.