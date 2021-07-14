Mulher é resgatada no Mestre Álvaro após se machucar em trilha

Mestre Álvaro: recomendação é fazer trilha na companhia de um guia Crédito: Ricardo Medeiros

Uma mulher precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros depois de se machucar enquanto fazia uma trilha no Mestre Álvaro, na Serra , na tarde desta terça-feira (13). Ela estava acompanhada por um casal de amigos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher caiu durante a trilha, machucou o joelho e a lombar, e por conta disso não conseguiu mais andar. Ela chegou a ser apoiada pelos amigos, mas ainda assim não conseguiu continuar o trajeto.

"As equipes constataram que a vítima havia caído na trilha de subida da montanha e havia lesionado a coluna lombar e o joelho direito. A vítima não conseguia andar e estava acompanhada por um casal de amigos", diz a nota enviada pelos Bombeiros.

A mulher foi colocada em uma maca, e depois levada para um hospital. "A equipe realizou a subida pelo lado de Serra Sede até onde se encontrava a vítima, a colocou em uma maca, e desceu a vítima até a ambulância, que estava na base da montanha. A guarnição do resgate conduziu a vítima para um hospital particular de Serra", explica a nota.

ATUALIZAÇÃO - 13/07 às 23h30min; Mestre Álvaro/Serra – Três pessoas estavam descendo o Mestre Álvaro e uma delas machucou o joelho. As Equipes atuaram, a vítima foi resgatada e todos já estão em segurança. #193ES — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) July 14, 2021

O MESTRE ÁLVARO

Com 833 m de altura, o Mestre Álvaro abriga uma das últimas áreas de Mata Atlântica de altitude do Espírito Santo. Para chegar até o topo é preciso encarar cerca de 4h30 de caminhada. O esforço é recompensado com uma linda vista 360 graus de toda a Grande Vitória e um pôr do sol deslumbrante.