Mulher é resgatada no Mestre Álvaro após se machucar em trilha

Uma mulher precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros depois de se machucar enquanto fazia uma trilha no Mestre Álvaro, na Serra, na tarde desta terça-feira (13). Ela estava acompanhada por um casal de amigos.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher caiu durante a trilha, machucou o joelho e a lombar, e por conta disso não conseguiu mais andar. Ela chegou a ser apoiada pelos amigos, mas ainda assim não conseguiu continuar o trajeto.
"As equipes constataram que a vítima havia caído na trilha de subida da montanha e havia lesionado a coluna lombar e o joelho direito. A vítima não conseguia andar e estava acompanhada por um casal de amigos", diz a nota enviada pelos Bombeiros.
A mulher foi colocada em uma maca, e depois levada para um hospital. "A equipe realizou a subida pelo lado de Serra Sede até onde se encontrava a vítima, a colocou em uma maca, e desceu a vítima até a ambulância, que estava na base da montanha. A guarnição do resgate conduziu a vítima para um hospital particular de Serra", explica a nota.
O MESTRE ÁLVARO
Com 833 m de altura, o Mestre Álvaro abriga uma das últimas áreas de Mata Atlântica de altitude do Espírito Santo. Para chegar até o topo é preciso encarar cerca de 4h30 de caminhada. O esforço é recompensado com uma linda vista 360 graus de toda a Grande Vitória e um pôr do sol deslumbrante.
A Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual Mestre Álvaro conta com quatro trilhas: Norte (3 km), Três Marias (2,2 km), Pitanga (3,9 km) e Trilha das Águas, também conhecida como Furnas (3,2 km). É recomendável o acompanhamento de um guia. Os Guardiões do Mestre são uma opção.