Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Serra

Mulher é resgatada no Mestre Álvaro após se machucar em trilha

Ela estava acompanhada de um casal de amigos e caiu durante o trajeto. Vítima foi colocada em uma maca e levada para um hospital

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 10:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2021 às 10:25
Membros das ONGs Amigos do Mestre Àlvaro e Guardiões do Mestre Àlvaro, andando pelas trilhas do Mestre Àlvaro
Mestre Álvaro: recomendação é fazer trilha na companhia de um guia Crédito: Ricardo Medeiros
Uma mulher precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros depois de se machucar enquanto fazia uma trilha no Mestre Álvaro, na Serra, na tarde desta terça-feira (13). Ela estava acompanhada por um casal de amigos. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher caiu durante a trilha, machucou o joelho e a lombar, e por conta disso não conseguiu mais andar. Ela chegou a ser apoiada pelos amigos, mas ainda assim não conseguiu continuar o trajeto.

Veja Também

Mirantes e montanhas: confira opções para ver a Grande Vitória do alto

"As equipes constataram que a vítima havia caído na trilha de subida da montanha e havia lesionado a coluna lombar e o joelho direito. A vítima não conseguia andar e estava acompanhada por um casal de amigos", diz a nota enviada pelos Bombeiros.
A mulher foi colocada em uma maca, e depois levada para um hospital. "A equipe realizou a subida pelo lado de Serra Sede até onde se encontrava a vítima, a colocou em uma maca, e desceu a vítima até a ambulância, que estava na base da montanha. A guarnição do resgate conduziu a vítima para um hospital particular de Serra", explica a nota.

O MESTRE ÁLVARO

Com 833 m de altura, o Mestre Álvaro abriga uma das últimas áreas de Mata Atlântica de altitude do Espírito Santo. Para chegar até o topo é preciso encarar cerca de 4h30 de caminhada. O esforço é recompensado com uma linda vista 360 graus de toda a Grande Vitória e um pôr do sol deslumbrante.
A Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual Mestre Álvaro conta com quatro trilhas: Norte (3 km), Três Marias (2,2 km), Pitanga (3,9 km) e Trilha das Águas, também conhecida como Furnas (3,2 km). É recomendável o acompanhamento de um guia. Os Guardiões do Mestre são uma opção.

Veja Também

Tremor de terra com magnitude de 1.4 é registrado em Pancas

Com hipotermia, homem é resgatado por helicóptero no topo do Mestre Álvaro

Dia Mundial do Meio Ambiente: veja os encantos do Mestre Álvaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Serra Mestre Álvaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados