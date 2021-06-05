Dia Mundial do Meio Ambiente: veja os encantos do Mestre Álvaro

Os encantos do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

A Gazeta Vitor Jubini e Ricardo Medeiros visitaram o local e registraram o que há de mais bonito e puro por lá. A sessão de fotos marca o fim de semana em que é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. O sábado (5), data escolhida para a comemoração, reforça a importância dos cuidados com a natureza. A calmaria do ambiente, o canto dos pássaros e o cheiro da vegetação são algumas características que aproximam os aventureiros do Mestre Álvaro, na Serra . Os fotógrafos deVitor Jubini e Ricardo Medeiros visitaram o local e registraram o que há de mais bonito e puro por lá. A sessão de fotos marca o fim de semana em que é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. O sábado (5), data escolhida para a comemoração, reforça a importância dos cuidados com a natureza.

Um passeio pelas trilhas do Mestre Álvaro

E quem tem papel fundamental na preservação do meio ambiente são as organizações não governamentais, que não possuem fins lucrativos e são constituídas de defensores da natureza.

"Temos um idealismo de proteção natural. Nossa função é educar ambientalmente, e as trilhas servem para ensinar quem passa pelo Mestre Álvaro" Bismarck Alves - Fundador e atual presidente da ONG Amigos do Mestre Álvaro

Os "Amigos do Mestre Álvaro" organizam trilhas desde 2016. Segundo Bismarck, os passeios no local foram suspensos no início da pandemia de coronavírus , ainda no ano passado. A ideia é evitar aglomerações, mesmo que ao ar livre.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, ele prega os cuidados constantes com a natureza: "Hoje se usa muito a palavra sustentabilidade, ela está presente na política, no discurso. Mas, na verdade, estamos longe de viver isso na vida real. Sustentabilidade é gerir os recursos naturais com responsabilidade, para que eles não faltem no futuro".

Your browser does not support the video tag.

Outro defensor do Mestre Álvaro e que tem uma ONG organizadora de trilhas e palestras é Júnior Nass, presidente da "Guardiões do Mestre Álvaro". Ele diz que quem procura pela trilha quer sempre chegar ao topo. "A galera quer o desafio, ver a natureza, a cidade onde mora", conta.

"No Dia Mundial do Meio Ambiente precisamos lembrar que é importante conhecer e cuidar. É emocionante dar palestras para crianças e ouvi-las dizendo que querem ser guardiãs da natureza. A gente precisa da natureza pra sobreviver, sem isso, vamos acabar morrendo. Sempre lutarei por isso" Júnior Nass - Presidente e fundador da ONG Guardiões do Mestre Álvaro

SERVIÇO

Quem deseja fazer uma trilha no Mestre Álvaro deve tomar alguns cuidados, como, por exemplo, o uso de roupas leves, adequadas para o exercício físico. O ideal é levar algum lanche e água. A fome não é uma aliada durante o trajeto. O conselho principal é: não tente fazer a trilha sozinho. Mesmo que você conheça o local, é interessante que tenha alguém ao seu lado, de preferência um orientador. Veja as dicas do Júnior Nass, da ONG "Guardiões do Mestre Álvaro".