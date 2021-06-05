Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fotos e vídeo

Dia Mundial do Meio Ambiente: veja os encantos do Mestre Álvaro

Os fotógrafos de A Gazeta Vitor Jubini e Ricardo Medeiros visitaram o Mestre Álvaro, na Serra, e registraram o que há de mais bonito no local
Vitor Jubini

Vitor Jubini

Publicado em 

05 jun 2021 às 08:28

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 08:28

Membros das ONGs Amigos do Mestre Àlvaro e Guardiões do Mestre Àlvaro, andando pelas trilhas do Mestre Àlvaro
Os encantos do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros
A calmaria do ambiente, o canto dos pássaros e o cheiro da vegetação são algumas características que aproximam os aventureiros do Mestre Álvaro, na Serra. Os fotógrafos de A Gazeta Vitor Jubini e Ricardo Medeiros visitaram o local e registraram o que há de mais bonito e puro por lá. A sessão de fotos marca o fim de semana em que é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. O sábado (5), data escolhida para a comemoração, reforça a importância dos cuidados com a natureza.

Um passeio pelas trilhas do Mestre Álvaro

E quem tem papel fundamental na preservação do meio ambiente são as organizações não governamentais, que não possuem fins lucrativos e são constituídas de defensores da natureza.
"Temos um idealismo de proteção natural. Nossa função é educar ambientalmente, e as trilhas servem para ensinar quem passa pelo Mestre Álvaro"
Bismarck Alves - Fundador e atual presidente da ONG Amigos do Mestre Álvaro
Os "Amigos do Mestre Álvaro" organizam trilhas desde 2016. Segundo Bismarck, os passeios no local foram suspensos no início da pandemia de coronavírus, ainda no ano passado. A ideia é evitar aglomerações, mesmo que ao ar livre.
No Dia Mundial do Meio Ambiente, ele prega os cuidados constantes com a natureza: "Hoje se usa muito a palavra sustentabilidade, ela está presente na política, no discurso. Mas, na verdade, estamos longe de viver isso na vida real. Sustentabilidade é gerir os recursos naturais com responsabilidade, para que eles não faltem no futuro".
Outro defensor do Mestre Álvaro e que tem uma ONG organizadora de trilhas e palestras é Júnior Nass, presidente da "Guardiões do Mestre Álvaro". Ele diz que quem procura pela trilha quer sempre chegar ao topo. "A galera quer o desafio, ver a natureza, a cidade onde mora", conta.
"No Dia Mundial do Meio Ambiente precisamos lembrar que é importante conhecer e cuidar. É emocionante dar palestras para crianças e ouvi-las dizendo que querem ser guardiãs da natureza. A gente precisa da natureza pra sobreviver, sem isso, vamos acabar morrendo. Sempre lutarei por isso"
Júnior Nass - Presidente e fundador da ONG Guardiões do Mestre Álvaro

SERVIÇO

Quem deseja fazer uma trilha no Mestre Álvaro deve tomar alguns cuidados, como, por exemplo, o uso de roupas leves, adequadas para o exercício físico. O ideal é levar algum lanche e água. A fome não é uma aliada durante o trajeto. O conselho principal é: não tente fazer a trilha sozinho. Mesmo que você conheça o local, é interessante que tenha alguém ao seu lado, de preferência um orientador. Veja as dicas do Júnior Nass, da ONG "Guardiões do Mestre Álvaro".

Quanto tempo gasto para fazer a trilha?

São, em média, 7 horas para subir e descer o Mestre Álvaro.

Qual a distância total da trilha?

São 14 quilômetros entre a ida e a volta.

Como agendar uma trilha?

As trilhas estão temporariamente suspensas. Normalmente, a procura é pela rede social. Busque por Amigos do Mestre Álvaro e Guardiões do Mestre Álvaro.

Devo pagar para fazer a trilha?

O ambiente é público, mas é ideal fazer a trilha com um orientador. Em média, custa R$ 25 por pessoa.

Veja Também

No Dia Nacional do Café, imagens revelam a história do grão no ES

Fotojornalismo: luz do entardecer faz Baía de Vitória brilhar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Meio Ambiente Serra Fotojornalismo Fotografia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica
Imagem de destaque
Guns N' Roses no ES: ainda dá tempo de comprar ingressos para o show
Imagem de destaque
Delegado conclui pela 2ª vez que não houve interferência de Bolsonaro na PF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados