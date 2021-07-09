Mirantes e montanhas: confira opções para ver a Grande Vitória do alto

Confira opções para ver a Grande Vitória do alto
Já viu, do alto, a cidade onde você mora? Na Grande Vitória, há pelo menos 11 opções para ver as cidades de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica de um ângulo único. Do topo de montanhas e mirantes, é possível ver as transformações da cidade, um belo pôr do sol, e o vai e vem de carros – e até de barcos – nas partes baixas.
Para ajudar você a montar um roteiro diferente de passeios, A Gazeta listou as opções que vão lhe deixar mais perto da natureza e ainda garantir o cenário para belas fotos.
SERRA
Mestre Álvaro
Com 833 m de altura, o Mestre Álvaro abriga uma das últimas áreas de Mata Atlântica de altitude do Espírito Santo. Para chegar até o topo é preciso encarar cerca de 4h30 de caminhada. O esforço é recompensado com uma linda vista 360 graus de toda a Grande Vitória e um pôr do sol deslumbrante.
A Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual Mestre Álvaro conta com quatro trilhas: Norte (3 km), Três Marias (2,2 km), Pitanga (3,9 km) e Trilha das Águas, também conhecida como Furnas (3,2 km). É recomendável o acompanhamento de um guia. Os Guardiões do Mestre são uma opção.
Um passeio pelas trilhas do Mestre Álvaro
VITÓRIA
Parque da Fonte Grande
O Parque Estadual da Fonte Grande está localizado no "coração" do Maciço Central de Vitória e é um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica protegida por lei em área urbana do Brasil. Por lá, são quatro mirantes: Mochuara (500 m²), Recanto da Floresta (80 m²) e Sumaré (175 m²), que foram reformados recentemente pela prefeitura, e o Mirante da Cidade (60 m²). Do alto de cada um deles é possível apreciar as belezas da Baía de Vitória e dos municípios vizinhos.
O parque possui estacionamento para carros de passeio, ônibus de turismo e bicicletário. O local também é muito frequentado por praticantes de mountain bike. A entrada principal é pela Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Grande Vitória. Mas também há um acesso pela rua João Ferreira de Souza, no bairro Fradinhos.
- Horário de funcionamento: terça a domingo, das 8h às 17 horas.
- Às segundas-feiras o parque será fechado ao público, para atividades internas, voltadas para o planejamento, formação de pessoal, manutenção e limpeza
- Grupos grandes devem agendar a visita pelo telefone (27) 3381-3521
Conheça a beleza dos três novos mirantes do Parque da Fonte Grande
Pedra dos Olhos
Esculpidos na rocha, eles viram a ilha de Vitória ganhar pontes, prédios e novas avenidas, até se transformar na capital do Espírito Santo. Como se não bastasse toda a história vista diante dos olhos, a pedra – diz a lenda –, ainda esconde um tesouro. A história diz que muitos procuraram ouro, e nada encontraram ali. Mas quem se atreve a escalar os 296 metros de altitude da Pedra dos Olhos, tem como presente uma vista única, 360 graus, de Vitória.
Chegar ao topo não é tarefa fácil. A escalada na Pedra dos Olhos é feita por uma fenda estreita, com auxílio de cordas, e é considerada de grau intermediário de dificuldade. Não é seguro fazer o trajeto sem a companhia de um guia e equipamentos de segurança.
Localizada em Fradinhos, é possível chegar até a pedra dos Olhos por uma trilha que sai do Parque da Fonte Grande. A prefeitura de Vitória diz que a visitação ao local é aberta de terça a domingo, desde que previamente agendada com a administração do Parque da Fonte Grande pelo telefone (27) 3381-3521. Por conta do grau de exigência da trilha, é obrigatório a presença de um guia.
Pedra dos Olhos tem vista 360° de Vitória
Parque Von Schilgen
Localizado na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, o Parque Von Schilgen é um ótimo espaço para meditação e caminhadas. O local conta com um mirante natural voltado para os atrativos cênicos e históricos da região. O monumento natural do Morro do Guajurú é conhecido como “Cruzeiro” devido à presença de uma grande cruz de madeira.
A chácara na qual o parque foi instalado possui duas residências da família de Nicolau Von Schilgen, uma delas construída em 1901, no começo do século XX. A área foi doada para a Prefeitura de Vitória em 2004.
- Horário de funcionamento: terça a domingo, das 8h às 17 horas
- Às segundas-feiras o parque será fechado ao público, para atividades internas, voltadas para o planejamento, formação de pessoal, manutenção e limpeza
- Crianças com até 12 anos de idade não podem realizar a visita desacompanhadas
- O agendamento de grupos deve ser feito pelo telefone: (027)3235-9862
- Para acesso às trilhas é obrigatório o acompanhamento de um funcionário do parque, em conformidade com os horários disponíveis
Conheça o Parque Von Schilgen, na Praia do Canto, em Vitória
VILA VELHA
Morro do Moreno
Com 184 metros de altitude, o Monumento Natural Morro do Moreno é considerado o ponto mais alto do município de Vila Velha. Para chegar ao topo são cerca de 30 minutos de caminhada. Ao longo do caminho é possível apreciar diferentes espécies da fauna e flora da região, enquanto do alto é possível ver o vai e vem dos carros na Terceira Ponte, o Convento da Penha, a Baía de Vitória e o mar de Vila Velha.
São muitos os pontos com visual bonito e cenário ideal para fotos. Há também quem escolha o local para prática de esportes radicais como moutain bike e ciclismo. Aberto todos os dias, 24 horas, o portão de acesso fica na rua Rua Xavantes, no bairro Praia da Costa.
Um dos marcos da história da colonização do Espírito Santo, o local tem esse nome como homenagem ao português João Moreno, responsável pelo posto de monitoramento instalado no alto da pedra, para visualizar a entrada e saída de embarcações da então baía de Vila Nova.
As belezas do Morro do Moreno, em Vila Velha
Penedo
No mundo, só há duas grandes montanhas que emergem sobre as águas dentro de um centro urbano movimentado: o Penedo, em Vila Velha, e o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. As duas formações rochosas ainda possuem como par uma montanha de mesmo nome: o Morro da Urca. Símbolo máximo da Baía de Vitória, o Penedo está distante apenas 300 metros, pelo mar, de uma das avenidas mais movimentadas da Capital capixaba. Para chegar até ele é preciso seguir de barco da avenida Beira Mar até a base da montanha, onde há uma casa de pedra.
Com 136 metros de altura, só é possível chegar ao topo por meio de uma escalaminhada feita pela pedra. A subida íngreme exige esforço físico e precisa contar com cordas e equipamentos de segurança. São cerca de 40 minutos até o topo, de onde é possível ver a Curva do Saldanha por completo, o vai e vem de carros e de embarcações naúticas e todo o desenvolvimento da ilha de Vitória. A descida é feita por rapel, com a Terceira Ponte ao fundo.
Para visitar o Monumento Natural Morro do Penedo é necessário agendar a visita com a Coordenação de Recursos Naturais da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha pelo telefone (27) 3149-7271.
Penedo: um passeio pela montanha que fica dentro da Baía de Vitória
Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira
Beleza, muito verde e natureza em harmonia, tudo muito próximo dos moradores da cidade. O Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira, que fica na Glória, em Vila Velha, possui uma área de 168 hectares com rica fauna e flora. Há cinco trilhas, estacionamento, a Gruta do Morcego, ruínas Manteigueira, Pedra do Urubu, dentre outras belezas naturais. De lá é possível ter acesso a uma bela a vista para a baía de Vitória e para o mangue.
- aberto de terça a domingo, inclusive feriados, das 8 horas às 17 horas
- não abre às segundas-feiras, devido às manutenções que são realizadas periodicamente
- grupos devem enviar solicitação para o e-mail: [email protected].
As belezas do Morro da Manteigueira, em Vila velha
CARIACICA
Monte Mochuara
Essa montanha é a segunda mais alta da Grande Vitória, atrás apenas do Mestre Álvaro, na Serra. Do alto dos seus 718 metros de altura é possível ver não só município de Cariacica, mas toda a Grande Vitória. A caminhada até o topo pode ser feita sem o auxílio de guia e dura cerca de 2h30. A trilha tem um trecho dentro da mata e outro trecho de escalaminhada sobre rochas até o topo.
Aos pés da montanha existe a Estância Vale do Moxuara, que abriga uma extensa área verde com uma horta com várias plantas medicinais preventivas e um restaurante. O empreendimento também possui pesque pague, caiaque, pedalinho, escalada, piscina natural e ionizada, parquinho para crianças, oficina de arte, passeio a cavalo e charrete, além de um circuito de arvorismo.