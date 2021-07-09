Mirantes e montanhas: confira opções para ver a Grande Vitória do alto

Prefeitura de Vitória inaugurou três mirantes no Parque da Fonte Grande, entre eles, o Mirante do Sumaré e a Trilha da Pedra da Batata Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Confira opções para ver a Grande Vitória do alto

Vila Velha, Serra e Já viu, do alto, a cidade onde você mora? Na Grande Vitória , há pelo menos 11 opções para ver as cidades de Vitória Cariacica de um ângulo único. Do topo de montanhas e mirantes, é possível ver as transformações da cidade, um belo pôr do sol, e o vai e vem de carros – e até de barcos – nas partes baixas.

Para ajudar você a montar um roteiro diferente de passeios, A Gazeta listou as opções que vão lhe deixar mais perto da natureza e ainda garantir o cenário para belas fotos.

SERRA

Mestre Álvaro

Com 833 m de altura, o Mestre Álvaro abriga uma das últimas áreas de Mata Atlântica de altitude do Espírito Santo . Para chegar até o topo é preciso encarar cerca de 4h30 de caminhada. O esforço é recompensado com uma linda vista 360 graus de toda a Grande Vitória e um pôr do sol deslumbrante.

A Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual Mestre Álvaro conta com quatro trilhas: Norte (3 km), Três Marias (2,2 km), Pitanga (3,9 km) e Trilha das Águas, também conhecida como Furnas (3,2 km). É recomendável o acompanhamento de um guia. Os Guardiões do Mestre são uma opção

Um passeio pelas trilhas do Mestre Álvaro

VITÓRIA

Parque da Fonte Grande

Por lá, são quatro mirantes: Mochuara (500 m²), Recanto da Floresta (80 m²) e Sumaré (175 m²), que O Parque Estadual da Fonte Grande está localizado no "coração" do Maciço Central de Vitória e é um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica protegida por lei em área urbana do Brasil.: Mochuara (500 m²), Recanto da Floresta (80 m²) e Sumaré (175 m²), que foram reformados recentemente pela prefeitura , e o Mirante da Cidade (60 m²). Do alto de cada um deles é possível apreciar as belezas da Baía de Vitória e dos municípios vizinhos.

O parque possui estacionamento para carros de passeio, ônibus de turismo e bicicletário. O local também é muito frequentado por praticantes de mountain bike. A entrada principal é pela Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Grande Vitória. Mas também há um acesso pela rua João Ferreira de Souza, no bairro Fradinhos.

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 8h às 17 horas.



Às segundas-feiras o parque será fechado ao público, para atividades internas, voltadas para o planejamento, formação de pessoal, manutenção e limpeza



Grupos grandes devem agendar a visita pelo telefone (27) 3381-3521

Conheça a beleza dos três novos mirantes do Parque da Fonte Grande

Pedra dos Olhos

Esculpidos na rocha, eles viram a ilha de Vitória ganhar pontes, prédios e novas avenidas, até se transformar na capital do Espírito Santo. Como se não bastasse toda a história vista diante dos olhos, a pedra – diz a lenda –, ainda esconde um tesouro. A história diz que muitos procuraram ouro, e nada encontraram ali. Mas quem se atreve a escalar os 296 metros de altitude da Pedra dos Olhos, tem como presente uma vista única, 360 graus, de Vitória.

Chegar ao topo não é tarefa fácil. A escalada na Pedra dos Olhos é feita por uma fenda estreita, com auxílio de cordas, e é considerada de grau intermediário de dificuldade. Não é seguro fazer o trajeto sem a companhia de um guia e equipamentos de segurança.

Localizada em Fradinhos, é possível chegar até a pedra dos Olhos por uma trilha que sai do Parque da Fonte Grande. A prefeitura de Vitória diz que a visitação ao local é aberta de terça a domingo, desde que previamente agendada com a administração do Parque da Fonte Grande pelo telefone (27) 3381-3521. Por conta do grau de exigência da trilha, é obrigatório a presença de um guia.

Pedra dos Olhos tem vista 360° de Vitória

Parque Von Schilgen

Localizado na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, o Parque Von Schilgen é um ótimo espaço para meditação e caminhadas. O local conta com um mirante natural voltado para os atrativos cênicos e históricos da região. O monumento natural do Morro do Guajurú é conhecido como “Cruzeiro” devido à presença de uma grande cruz de madeira.

A chácara na qual o parque foi instalado possui duas residências da família de Nicolau Von Schilgen, uma delas construída em 1901, no começo do século XX. A área foi doada para a Prefeitura de Vitória em 2004.

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 8h às 17 horas



Às segundas-feiras o parque será fechado ao público, para atividades internas, voltadas para o planejamento, formação de pessoal, manutenção e limpeza



Crianças com até 12 anos de idade não podem realizar a visita desacompanhadas



O agendamento de grupos deve ser feito pelo telefone: (027)3235-9862



Para acesso às trilhas é obrigatório o acompanhamento de um funcionário do parque, em conformidade com os horários disponíveis



Conheça o Parque Von Schilgen, na Praia do Canto, em Vitória

VILA VELHA

Morro do Moreno

Com 184 metros de altitude, o Monumento Natural Morro do Moreno é considerado o ponto mais alto do município de Vila Velha . Para chegar ao topo são cerca de 30 minutos de caminhada. Ao longo do caminho é possível apreciar diferentes espécies da fauna e flora da região, enquanto do alto é possível ver o vai e vem dos carros na Terceira Ponte, o Convento da Penha, a Baía de Vitória e o mar de Vila Velha.

São muitos os pontos com visual bonito e cenário ideal para fotos. Há também quem escolha o local para prática de esportes radicais como moutain bike e ciclismo. Aberto todos os dias, 24 horas, o portão de acesso fica na rua Rua Xavantes, no bairro Praia da Costa.

Um dos marcos da história da colonização do Espírito Santo, o local tem esse nome como homenagem ao português João Moreno, responsável pelo posto de monitoramento instalado no alto da pedra, para visualizar a entrada e saída de embarcações da então baía de Vila Nova.

As belezas do Morro do Moreno, em Vila Velha

Penedo

Para chegar até ele é preciso seguir de barco da avenida Beira Mar até a base da montanha, onde há uma casa de pedra. No mundo, só há duas grandes montanhas que emergem sobre as águas dentro de um centro urbano movimentado: o Penedo, em Vila Velha , e o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. As duas formações rochosas ainda possuem como par uma montanha de mesmo nome: o Morro da Urca. Símbolo máximo da Baía de Vitória, o Penedo está distante apenas 300 metros, pelo mar, de uma das avenidas mais movimentadas da Capital capixaba.

Com 136 metros de altura, só é possível chegar ao topo por meio de uma escalaminhada feita pela pedra. A subida íngreme exige esforço físico e precisa contar com cordas e equipamentos de segurança. São cerca de 40 minutos até o topo, de onde é possível ver a Curva do Saldanha por completo, o vai e vem de carros e de embarcações naúticas e todo o desenvolvimento da ilha de Vitória. A descida é feita por rapel, com a Terceira Ponte ao fundo.

Para visitar o Monumento Natural Morro do Penedo é necessário agendar a visita com a Coordenação de Recursos Naturais da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha pelo telefone (27) 3149-7271.

Penedo: um passeio pela montanha que fica dentro da Baía de Vitória

Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira

Beleza, muito verde e natureza em harmonia, tudo muito próximo dos moradores da cidade. O Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira, que fica na Glória, em Vila Velha, possui uma área de 168 hectares com rica fauna e flora. Há cinco trilhas, estacionamento, a Gruta do Morcego, ruínas Manteigueira, Pedra do Urubu, dentre outras belezas naturais. De lá é possível ter acesso a uma bela a vista para a baía de Vitória e para o mangue.

aberto de terça a domingo, inclusive feriados, das 8 horas às 17 horas



não abre às segundas-feiras, devido às manutenções que são realizadas periodicamente



grupos devem enviar solicitação para o e-mail: [email protected].



As belezas do Morro da Manteigueira, em Vila velha

CARIACICA

Monte Mochuara

Essa montanha é a segunda mais alta da Grande Vitória, atrás apenas do Mestre Álvaro, na Serra. Do alto dos seus 718 metros de altura é possível ver não só município de Cariacica, mas toda a Grande Vitória. A caminhada até o topo pode ser feita sem o auxílio de guia e dura cerca de 2h30. A trilha tem um trecho dentro da mata e outro trecho de escalaminhada sobre rochas até o topo.

Aos pés da montanha existe a Estância Vale do Moxuara, que abriga uma extensa área verde com uma horta com várias plantas medicinais preventivas e um restaurante. O empreendimento também possui pesque pague, caiaque, pedalinho, escalada, piscina natural e ionizada, parquinho para crianças, oficina de arte, passeio a cavalo e charrete, além de um circuito de arvorismo.