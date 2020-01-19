Seu Bino, o eremita do Mestre Álvaro, na Serra

Benedito Teixeira Fraga, de 65 anos, ou seu Bino, vive em meio à natureza no Mestre Álvaro Crédito: Edson Reis

Um senhor simpático vive isolado, em um casebre sem energia elétrica, na maior cidade da Grande Vitória. Ele é quase uma lenda urbana na Serra, tanto que tem até quem duvide que exista.

A poucos quilômetros da movimentada Avenida Central, em Laranjeiras, porém longe do barulho, da poluição e, principalmente, de outras pessoas, vive Benedito Teixeira Fraga, de 65 anos, que atende por seu Bino ou Rei da Montanha. Ou, quem sabe, o Eremita do Mestre Álvaro.

A equipe do Em Movimento Viaja, da TV Gazeta, caminhou por cerca de uma hora e meia, por um dos acessos do Mestre Álvaro, para chegar até o ponto onde ele escolheu morar.

Ex-cobrador de ônibus, seu Bino largou a cidade grande em busca de um sonho. Em um dos principais cartões-postais do Espírito Santo, realizou o desejo de viver em meio à natureza.

Benedito Teixeira Fraga, de 65 anos, ou seu Bino, vive em meio à natureza no Mestre Álvaro. Crédito: Edson Reis

Desde pequeno, frequentava o Mestre Álvaro, sempre encantado com cada canto do lugar. Quando se aposentou, não pensou duas vezes. Há dez anos, mora no meio da montanha. Tem como companhia apenas alguns cachorros, que também servem de defensores do local.

Me aposentei, me separei e vim para cá. Às vezes tenho uma visita, uma moça meio maluquinha que vem aqui me ver. Mas morar comigo não, continuo sozinho com meus cachorros.

O local é muito simples e distante, quase na metade do monte, cerca de 400 metros de caminhada íngreme. O local onde dorme é pequeno, baixo e sem nenhum conforto. Foi construído com uma junção de materiais como madeiras, blocos de concreto e algumas lajotas. Na casa não tem eletricidade e o único ponto de luz vem de uma lanterna. A distração, e um dos maiores divertimentos dele, vem do radinho a pilha.

"Isso que é vida, rapaz! Eu amo isso aqui, ficar de boa, ouvindo um radinho. Um paraíso, meu irmão!" Seu Bino - Idoso que vive no Mestre Álvaro

O pouco contato que tem com civilização acontece uma vez por mês, de forma rápida, quando desce para comprar alguns mantimentos e itens de necessidade. O resto ele tira tudo dali mesmo, da terra onde planta frutas, como banana e laranja, e do quintal, onde cria galinhas.

Toda alimentação é feita em um fogão a lenha, e as poucas roupas que seu Bino tem são lavadas em uma nascente preservada.

Essa nascente, aliás, também faz as vezes de banheiro. Entre dois paredões de pedras, ele usa um pequeno balde para tomar banho cercado pela natureza. Uma simplicidade escondida pertinho da selva de concreto.

E é justamente essa vida pacata e natural que faz seu Bino se apaixonar diariamente pelo local que escolheu passar o resto da vida.

Vozes e gritos

Mas morar sozinho, no mato, tem seus momentos de tensão. Nosso eremita conta que, às vezes, ouve barulhos estranhos na montanha. Cheguei a ouvir umas conversas, alguns gritos. Quando eu ia ver, não tinha ninguém, conta, corajoso. Ao ser perguntado se sente saudade de morar na cidade, responde de imediato, com um sorrisão:

"Não bate saudade da cidade, não! De jeito nenhum! Graças a Deus, vivo nessa tranquilidade, que faz meu corpo e mente ficarem calmos" Seu Bino - Idoso que vive no Mestre Álvaro

Para gringo ver

A história curiosa desse capixaba chama a atenção de muita gente. Seu estilo de vida alternativo apareceu, pela primeira vez na televisão, em uma reportagem do Em Movimento. O material rodou o mundo e chegou até um sargento americano. Jacob Watson, do Texas, veio ao Espírito Santo e fez questão de conhecer de perto o personagem da reportagem.

A esposa, a brasileira Juliana Reblin, conta que o marido ficou encantado com o que viu.  Seu Bino é, provavelmente, uma das pessoas que ele conheceu que vive a vida mais saudável e livre de estresse do mundo. Ele pegou umas bananas do pé na hora e nos ofereceu, contou a visitante.

O Mestre Álvaro fica na Serra Sede e abriga uma das últimas áreas de Mata Atlântica de altitude do Estado. É destino dos amantes da natureza, trilheiros e praticantes de esportes de aventura. Quem sobe seus 833 metros de altura - há quatro trilhas oficiais - garante que tudo é recompensado quando atinge o topo e encontra um visual incrível e um pôr do sol deslumbrante. Para chegar até lá, é só encarar cerca de quatro horas de caminhada. l