Capixaba vende bala no ônibus para disputar competições de judô

Celso vende jujubas diariamente Crédito: Arquivo pessoal

Quem anda de coletivo na Grande Vitória está acostumado com uma cena: os vendedores ambulantes entrando e saindo do transporte. Diversos motivos levam as pessoas a acordarem cedo e começarem suas trajetórias de ônibus em ônibus, esse também é o caso de Celso Pereira, que vende jujuba para conseguir ir para as competições de Judô.

Morador do bairro Andorinhas, em Vitória, Celso tem 18 anos e pratica o esporte há cerca de seis anos. Os treinos acontecem na Instituição Filantrópica Caminho da Luz, localizada no bairro Maruípe, porém o jovem se depara com a falta de verba para ir às competições. Assim, decidiu comercializar jujubas de modo a arrecadar fundos para competir.

"Eu comecei a vender as jujubas nos ônibus e na escola. Como estamos de férias eu vim para os coletivos, já que eu não tinha mais minha fonte de renda dentro da escola."

Jujubas comercializadas pelo atleta. Crédito: Arquivo pessoal

O atleta, que é faixa roxa, disputa competições na categoria sub-21 até 81kg, revela que a falta de dinheiro já o atingiu, fazendo ficar de fora de uma competição nacional, mesmo classificado.

"No último Campeonato Brasileiro tive que deixar de ir, porque eu simplesmente não tinha verba. Consegui a pontuação necessária classificatória, mas não tinha dinheiro para pagar a passagem."

Sobre todo o investimento que é necessário para ir às competições, o jovem conta que o mais caro nem é o evento, mas sim toda logística que requer chegar até elas.

"As competições em si não são caras. O que acaba deixando mais caro são outros fatores, como hospedagem, transporte e alimentação, isso pesa para o lado do atleta. Com isso, infelizmente, muitos não conseguem continuar no esporte."

Celso junto com outros atletas de Judô Crédito: Arquivo pessoal

O judoca Celso Pereira irá disputar o Campeonato Capixaba, que começa no dia 7 de março, e caso consiga a pontuação necessária, o atleta dobrará a nota na categoria sub-21 e sênior. E assim poderá disputar o Brasileiro Regional, em ambas as categorias, que ocorrerá nos dias 25 e 26 de abril, em Minas Gerais. A cidade que receberá a competição ainda será definida.