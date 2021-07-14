Cachoeiro ganha novas câmeras em mais pontos da cidade; confira

Câmeras de segurança Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

reforço de 32 novas câmeras de videomonitoramento em 11 pontos diferentes da cidade. Além das câmeras, dois totens, com uma câmera de 360 graus cada um, contarão com botão de pânico, para o caso de emergências — sistema de áudio facilitará a comunicação com a população em caso de desastres naturais, como enchentes. A partir desta sexta-feira (16), o município de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , terá. Além das câmeras, dois totens, com uma câmera de 360 graus cada um, contarão com botão de pânico, para o caso de emergências — sistema de áudio facilitará a comunicação com a população em caso de desastres naturais, como enchentes.

Segundo a prefeitura, o novo sistema de segurança será operado 24 horas por servidores do município, a partir de uma sala de videomonitoramento. Durante esta semana, os funcionários estão recebendo treinamento da empresa responsável pela implantação do serviço.

Em cinco pontos, foram colocadas 26 câmeras para detecção de veículos que avançam semáforos de forma irregular. Em outros seis pontos, foram colocados seis câmeras PTZ (de gravação comum) — as quais se somam às 40 câmeras que o município já possuía anteriormente. Confira os locais:

Rua Costa Pereira, Centro — uma câmera em frente ao Banco Brasil; Rua Coronel Francisco Braga, Centro — uma câmera atrás do Posto Nogueira; Rua Capitão Deslandes, Centro — uma câmera no início da Ponte de Ferro e outra ao lado do Banco Itaú; Rua 25 de Março, Centro — uma câmera na praça Jerônimo Monteiro; Avenida Jones dos Santos Neves, Maria Ortiz — uma câmera ao lado do Posto Universal; Rua Bernardo Horta, Centro — uma câmera em frente ao Mercado da Pedra

Já os dois totens, de 4 metros cada um, terão áudio bidirecional, composto por cornetas e interfones, permitindo a comunicação entre a central de videomonitoramento e as pessoas nas vias públicas em caso de emergências. Segundo a prefeitura, o sistema de áudio também facilitará a comunicação com a população em caso de desastres naturais, como enchentes. Veja onde eles ficarão:

Rua Capitão Deslandes, Centro — ao lado do Banco Itaú;

ao lado do Banco Itaú; Entroncamento da rua Professor Quintiliano de Azevedo com a praça Luiz Tinoco da Fonseca, Centro.

“As câmeras e os totens foram colocados em pontos estratégicos da cidade, onde há grande circulação de pessoas e veículos. Assim como acontece no videomonitoramento atual, o novo sistema contribuirá tanto para o trabalho da Guarda Civil Municipal quanto das demais forças de segurança”, afirma o secretário municipal de Segurança, Francisco Inácio Daroz.

CÂMERAS PARA FLAGRAR CARRO ROUBADO