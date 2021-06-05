Cachoeiro tem 40 câmeras de segurança e 14 estão com defeito

Câmeras de segurança em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Um instrumento que poderia ajudar a coibir e desvendar crimes em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , não está em total funcionamento. A cidade tem 40 câmeras de videmonitoramento, mas 14 estão com defeito. Segundo a prefeitura, essa realidade pode mudar nos próximos meses. A promessa é que um novo sistema tecnológico seja implantado.

No início do mês passado, um hotel no centro da cidade foi alvo de criminosos armados e diversos objetos foram roubados. Em frente ao estabelecimento, existe uma câmera que poderia ajudar a identificar os criminosos, porém ela não estava funcionando.

O secretário de segurança pública do município, Coronel Inácio Daroz, admite que a falta do equipamento prejudica o serviço da segurança pública. “Quando está com defeito este serviço fica prejudicado. Estamos fazendo uma renovação de contrato para que a própria secretaria de segurança estadual faça a manutenção dessas câmeras”, afirmou o secretário. No entanto, não deu prazo para o conserto das câmeras.

Daroz explica que quando um agente de segurança identifica um suspeito, o fato é comunicado ao centro de operações e as forças de segurança local, como a Polícia Militar e guardas civis são acionadas para coibir ou prender a pessoa.

Novos equipamentos de imagens estão previstos para o segundo semestre deste ano, de acordo com a prefeitura. “Nós teremos a implantação de câmeras para leituras de placas de veículos, além disso, seis câmeras de alta resolução vão auxiliar no o combate ao crime em via pública. Dois totens de segurança estão sendo instalados para o cidadão fazer contato direto com centro de operação que é coordenado para a guarda municipal”, informou o secretário.