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Sul do ES

Cachoeiro tem 40 câmeras de segurança e 14 estão com defeito

Segundo a prefeitura, equipamentos devem ser recuperados após renovação de contrato. Novas câmeras de videomonitoramento são previstas para segundo semestre
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 jun 2021 às 10:52

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 10:52

Cachoeiro possui 40 câmeras de segurança
Câmeras de segurança em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Um instrumento que poderia ajudar a coibir e desvendar crimes em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, não está em total funcionamento. A cidade tem 40 câmeras de videmonitoramento, mas 14 estão com defeito. Segundo a prefeitura, essa realidade pode mudar nos próximos meses. A promessa é que um novo sistema tecnológico seja implantado.
No início do mês passado, um hotel no centro da cidade foi alvo de criminosos armados e diversos objetos foram roubados. Em frente ao estabelecimento, existe uma câmera que poderia ajudar a identificar os criminosos, porém ela não estava funcionando.
O secretário de segurança pública do município, Coronel Inácio Daroz, admite que a falta do equipamento prejudica o serviço da segurança pública. “Quando está com defeito este serviço fica prejudicado. Estamos fazendo uma renovação de contrato para que a própria secretaria de segurança estadual faça a manutenção dessas câmeras”, afirmou o secretário. No entanto, não deu prazo para o conserto das câmeras.
Daroz explica que quando um agente de segurança identifica um suspeito, o fato é comunicado ao centro de operações e as forças de segurança local, como a Polícia Militar e guardas civis são acionadas para coibir ou prender a pessoa.
Novos equipamentos de imagens estão previstos para o segundo semestre deste ano, de acordo com a prefeitura. “Nós teremos a implantação de câmeras para leituras de placas de veículos, além disso, seis câmeras de alta resolução vão auxiliar no o combate ao crime em via pública. Dois totens de segurança estão sendo instalados para o cidadão fazer contato direto com centro de operação que é coordenado para a guarda municipal”, informou o secretário.
Com informações do repórter Vinícius Rangel, da TV Gazeta Sul 

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