Covid-19: morre vereador Silvinho Coelho de Cachoeiro de Itapemirim

Morreu na manhã desta sexta-feira (04), o vereador de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Silvio Coelho Neto, do Republicanos. Ele estava internado no Hospital Evangélico de Cachoeiro devido a complicações causadas pela Covid-19. Silvinho, como era conhecido, tinha 54 anos.
Segundo o hospital, a morte foi confirmada por volta das 7 horas. Silvinho era morador do distrito de Conduru e estava no segundo mandato consecutivo. Nas eleições de 2016, ele foi o vereador mais votado no município e, em 2020, foi o quarto mais votado, com 1.807 votos.
O vereador fazia parte de uma família atuante na política de Cachoeiro, seu pai, Ilo Coelho, já foi presidente da Câmara de Vereadores e vice-prefeito. Silvinho deixa esposa, uma filha e um neto.
O prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB), postou sobre o vereador em suas redes sociais, ressaltando que juntos conseguiram benfeitorias para Conduru e outras comunidades onde Silvinho atuava.
VELÓRIO E SEPULTAMENTO
Segundo a assessoria de comunicação da Câmara de Vereadores de Cachoeiro, com autorização médica, o corpo de Silvinho será transferido para um cemitério particular no bairro IBC, de onde será conduzido em cortejo às 12h30 para o cemitério de Conduru. O sepultamento está previsto para as 17h, desta sexta-feira (04).
PREFEITURA DECRETA LUTO OFICIAL
A Prefeitura de Cachoeiro decretou luto oficial de três dias no município. O decreto nº 30.644, destaca que Silvinho se dedicou à “construção do bem comum, tendo marcado de forma indelével sua passagem pela vida pública, com realizações de valor inestimável para a coletividade”.
A publicação do decreto será feita na edição de segunda-feira (7) do Diário Oficial do Município, mas ele entra em vigor nesta sexta (4).
Atualização
04/06/2021 - 12:43
Esta matéria foi atualizada com informações da Prefeitura de Cachoeiro, que decretou luto oficial.