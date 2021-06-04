Covid-19: morre vereador Silvinho Coelho de Cachoeiro de Itapemirim

Silvinho Coelho atuava como vereador de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes Sociais/Arquivo Pessoal

Segundo o hospital, a morte foi confirmada por volta das 7 horas. Silvinho era morador do distrito de Conduru e estava no segundo mandato consecutivo. Nas eleições de 2016, ele foi o vereador mais votado no município e, em 2020, foi o quarto mais votado, com 1.807 votos.

O vereador fazia parte de uma família atuante na política de Cachoeiro, seu pai, Ilo Coelho, já foi presidente da Câmara de Vereadores e vice-prefeito. Silvinho deixa esposa, uma filha e um neto.

O prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB), postou sobre o vereador em suas redes sociais, ressaltando que juntos conseguiram benfeitorias para Conduru e outras comunidades onde Silvinho atuava.

O dia amanheceu mais triste com a notícia do falecimento do amigo vereador Silvinho Coelho. Homem íntegro e amigo de todos, juntos conquistamos, através de diálogo e parceria, muitas benfeitorias pra Conduru e várias comunidades em que ele atuava. Descanse em paz, amigo. #Luto pic.twitter.com/IOT4uP8GF8 — Victor Coelho (@_victor_coelho) June 4, 2021

VELÓRIO E SEPULTAMENTO

Segundo a assessoria de comunicação da Câmara de Vereadores de Cachoeiro, com autorização médica, o corpo de Silvinho será transferido para um cemitério particular no bairro IBC, de onde será conduzido em cortejo às 12h30 para o cemitério de Conduru. O sepultamento está previsto para as 17h, desta sexta-feira (04).

Silvinho Coelho estava no segundo mandato consecutivo Crédito: Redes Sociais/Arquivo Pessoal

PREFEITURA DECRETA LUTO OFICIAL

A Prefeitura de Cachoeiro decretou luto oficial de três dias no município. O decreto nº 30.644, destaca que Silvinho se dedicou à “construção do bem comum, tendo marcado de forma indelével sua passagem pela vida pública, com realizações de valor inestimável para a coletividade”.

A publicação do decreto será feita na edição de segunda-feira (7) do Diário Oficial do Município, mas ele entra em vigor nesta sexta (4).