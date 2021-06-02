Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Carro de motorista de aplicativo é atingido por tiros em Cachoeiro

Veículo foi alvejado no bairro Zumbi, na tarde desta quarta-feira (02). Motorista não ficou ferido, segundo a Polícia Militar
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 jun 2021 às 19:55

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 19:55

Carro de motorista de aplicativo é alvejado em Cachoeiro
Carro de motorista de aplicativo é alvejado em Cachoeiro Crédito: Divulgação/ PM
O carro de um motorista de aplicativo foi atingido por diversos disparos de arma de fogo na tarde desta quarta-feira (02) no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista não ficou ferido no atentado.
O motorista contou aos militares que o ataque foi por volta das 15h30, quando saía do carro, um HB20, próximo a um supermercado. Um homem em uma moto Honda Twister de cor amarela parou e atirou 13 vezes.
Carro de motorista de aplicativo é alvejado em Cachoeiro
Carro de motorista de aplicativo é alvejado em Cachoeiro Crédito: Divulgação/ PM
O motociclista fugiu sentido ao centro da cidade. A vítima ainda contou que vem recebendo ameaças, pois no mês de março socorreu um familiar que foi ferido por tiros e morreu.
Em nota, a Polícia Civil informou que até o momento não teve registro de ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e orientou a vítima a fazer um boletim de ocorrência.

Veja Também

Mulher vítima de golpe de falso médico será indenizada por hospital no ES

Mulher é encontrada morta a facadas dentro de casa em Anchieta

Quatro pessoas são presas em operação da polícia em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil Atentado Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados