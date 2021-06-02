Carro de motorista de aplicativo é atingido por tiros em Cachoeiro

O carro de um motorista de aplicativo foi atingido por diversos disparos de arma de fogo na tarde desta quarta-feira (02) no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista não ficou ferido no atentado.
O motorista contou aos militares que o ataque foi por volta das 15h30, quando saía do carro, um HB20, próximo a um supermercado. Um homem em uma moto Honda Twister de cor amarela parou e atirou 13 vezes.
O motociclista fugiu sentido ao centro da cidade. A vítima ainda contou que vem recebendo ameaças, pois no mês de março socorreu um familiar que foi ferido por tiros e morreu.
Em nota, a Polícia Civil informou que até o momento não teve registro de ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e orientou a vítima a fazer um boletim de ocorrência.