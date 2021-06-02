Carro de motorista de aplicativo é atingido por tiros em Cachoeiro

Carro de motorista de aplicativo é alvejado em Cachoeiro Crédito: Divulgação/ PM

O motorista contou aos militares que o ataque foi por volta das 15h30, quando saía do carro, um HB20, próximo a um supermercado. Um homem em uma moto Honda Twister de cor amarela parou e atirou 13 vezes.

Carro de motorista de aplicativo é alvejado em Cachoeiro Crédito: Divulgação/ PM

O motociclista fugiu sentido ao centro da cidade. A vítima ainda contou que vem recebendo ameaças, pois no mês de março socorreu um familiar que foi ferido por tiros e morreu.