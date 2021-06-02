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Crime em investigação

Mulher é encontrada morta a facadas dentro de casa em Anchieta

Maria da Conceição Teixeira Cardoso já estava sem vida quando a polícia foi acionada e chegou à residência na noite desta terça (1°), no bairro Benevente. Até a manhã desta quarta-feira (2), nenhum suspeito foi localizado
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

02 jun 2021 às 11:02

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 11:02

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher foi encontrada morta na noite desta terça-feira (1º), em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo. Maria da Conceição Teixeira Cardoso estava dentro de casa, no bairro Benevente, e com sinais de perfurações por faca. A polícia não divulgou o que pode ter motivado a morte. Nenhum suspeito foi detido.
Segundo informações da Polícia Militar, uma mulher teria procurado a base da Guarda Municipal de Anchieta dizendo que havia recebido um telefonema de alguém não identificado, falando que a vítima teria sido esfaqueada dentro de sua residência.
Para verificar o caso, ela chamou um vizinho, que pulou o muro da residência e viu que os vidros da janela estavam quebrados, indicando que realmente algo estava errado. Quando ele entrou, encontrou a mulher caída e ensanguentada em um colchão na sala.
Ainda de acordo com a polícia, a vítima, que apresentava perfurações causadas por arma branca, já estava em óbito.
Polícia Civil informou que o fato está sendo investigado pela Delegacia Regional de Anchieta que, nesta manhã (2), está realizando diligências relacionadas a essa investigação. Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

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