Mulher é encontrada morta a facadas dentro de casa em Anchieta

Uma mulher foi encontrada morta na noite desta terça-feira (1º), em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo. Maria da Conceição Teixeira Cardoso estava dentro de casa, no bairro Benevente, e com sinais de perfurações por faca. A polícia não divulgou o que pode ter motivado a morte. Nenhum suspeito foi detido.
Segundo informações da Polícia Militar, uma mulher teria procurado a base da Guarda Municipal de Anchieta dizendo que havia recebido um telefonema de alguém não identificado, falando que a vítima teria sido esfaqueada dentro de sua residência.
Para verificar o caso, ela chamou um vizinho, que pulou o muro da residência e viu que os vidros da janela estavam quebrados, indicando que realmente algo estava errado. Quando ele entrou, encontrou a mulher caída e ensanguentada em um colchão na sala.
Ainda de acordo com a polícia, a vítima, que apresentava perfurações causadas por arma branca, já estava em óbito.
A Polícia Civil informou que o fato está sendo investigado pela Delegacia Regional de Anchieta que, nesta manhã (2), está realizando diligências relacionadas a essa investigação. Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.