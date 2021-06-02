Quatro pessoas são presas em operação da polícia em Cachoeiro

Quatro pessoas são presas em operação integrada da polícia em Cachoeiro Crédito: Divulgação

A ação, que contou com a participação de 40 policiais militares e 30 policiais civis, teve por objetivo cumprir 13 mandados de busca e apreensão no residencial Otílio Roncete, no bairro Gilson Carone.

Segundo informações da PC e da PM, indivíduos que moram no residencial tiram o sossego de outros moradores, ao disputar pontos de vendas de drogas.

O delegado de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas, explicou que a ação foi motivada após circularem na mídia e nas redes sociais diversos registros de disparos de arma de fogo no residencial.

"As forças de segurança de Cachoeiro não podem, jamais, ficar inertes diante de uma situação dessa. A ação foi voltada para coibir esse tipo de prática", afirmou à reportagem da TV Gazeta Sul.

Apreensões:

- 66 munições;

- 112 pedras de crack;

- Dois rádios;

- Quatro armas e uma imitação de arma de fogo;

- Um celular.