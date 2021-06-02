Quatro pessoas são presas em operação da polícia em Cachoeiro

Quatro pessoas foram presas por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em uma operação conjunta realizada pela Polícia Civil e pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (2), em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Os indivíduos foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional do município.
A ação, que contou com a participação de 40 policiais militares e 30 policiais civis, teve por objetivo cumprir 13 mandados de busca e apreensão no residencial Otílio Roncete, no bairro Gilson Carone.
Segundo informações da PC e da PM, indivíduos que moram no residencial tiram o sossego de outros moradores, ao disputar pontos de vendas de drogas.
O delegado de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas, explicou que a ação foi motivada após circularem na mídia e nas redes sociais diversos registros de disparos de arma de fogo no residencial.
"As forças de segurança de Cachoeiro não podem, jamais, ficar inertes diante de uma situação dessa. A ação foi voltada para coibir esse tipo de prática", afirmou à reportagem da TV Gazeta Sul.
Apreensões:
- 66 munições;
- 112 pedras de crack;
- Dois rádios;
- Quatro armas e uma imitação de arma de fogo;
- Um celular.
- 66 munições;
- 112 pedras de crack;
- Dois rádios;
- Quatro armas e uma imitação de arma de fogo;
- Um celular.
*Com contribuição de Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul