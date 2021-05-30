Prefeito de Cachoeiro decreta luto oficial pela morte de Camilo Cola

“Detentor do título de “Comendador” e de outras condecorações em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade, Camilo Cola foi fundador da Viação Itapemirim, uma das maiores empresas de transporte de passageiros e cargas da América Latina, e de outras empresas do Grupo Itapemirim, gerando emprego, renda, riquezas, desenvolvimento e progresso do setor de infraestrutura, além de projetar o nome de Cachoeiro de Itapemirim para o Brasil e para o mundo”, informou a prefeitura.