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Três dias

Prefeito de Cachoeiro decreta luto oficial pela morte de Camilo Cola

O fundador da Viação Itapemirim e ex-deputado federal Camilo Cola morava na cidade onde ergueu império do setor de transportes e florestal

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 13:26

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

30 mai 2021 às 13:26
O fundador da Viação Itapemirim e ex-deputado federal Camilo Cola morava em Cachoeiro de Itapemirim, onde também funcionava a sede do Grupo Itapemirim
Prefeito de Cachoeiro decreto luto oficial pela morte de Camilo Cola Crédito: Divulgação/PMCI
O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Victor Coelho (PSB), decretou luto oficial de três dias em razão do falecimento do ex-deputado federal Camilo Cola, ocorrido na noite deste sábado (29), no município.
De acordo com a prefeitura, o decreto nº 30.614 cita que Camilo foi um expedicionário, produtor rural, empresário e político que dedicou toda a sua vida à construção do bem comum e trabalhou em prol de uma sociedade mais justa.
“Detentor do título de “Comendador” e de outras condecorações em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade, Camilo Cola foi fundador da Viação Itapemirim, uma das maiores empresas de transporte de passageiros e cargas da América Latina, e de outras empresas do Grupo Itapemirim, gerando emprego, renda, riquezas, desenvolvimento e progresso do setor de infraestrutura, além de projetar o nome de Cachoeiro de Itapemirim para o Brasil e para o mundo”, informou a prefeitura.
O decreto ainda destaca que “o município deve todas as homenagens a esse ilustre cidadão que exerceu relevante papel em nossa história”.
O prefeito, que já havia publicado em suas redes sociais lamentando o falecimento do conterrâneo, divulgou também a formalização do luto oficial.

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