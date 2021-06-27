Corpo de aposentado é encontrado após barco virar, na Serra

Segundo relato de familiares, eles saíram às 5 horas e retornariam às 15 horas. Porém, no retorno, uma forte onda virou o barco onde os amigos estavam. "O mar estava muito agitado no sábado, quando eles foram pela manhã. À tarde revirou muito e acabou virando o barco deles", contou Gonçalves Júnior da Silva, amigo de Francisco e também pescador.

"Ele saiu de casa para pescar e eu coloquei uma blusa de frio para se proteger. Por volta das 15h de ontem, eu tive uma aflição, pensei em orar e segui para o píer. Foi quando cheguei e vi de longe um pedacinho do barco ao longe. O Marcelo, que é quem estava com ele, estava assustado e já em terra pois o barco tinha resgatado dele. E o Francisco, não. Foram 20 anos junto dele, era meu companheiro e amigo. Ele tinha paixão por pescar, o que fazia desde os 8 anos", recorda-se a esposa do aposentado, Solange Balbino Alves, de 58 anos.