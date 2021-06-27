O corpo de um aposentado, de 68 anos, foi encontrado na praia de Jacaraípe, na Serra, na manhã deste domingo (27). Francisco de Assis Júlio estava desaparecido desde a tarde de sábado, quando ele e um amigo foram para alto-mar pescar em um barco.
Segundo relato de familiares, eles saíram às 5 horas e retornariam às 15 horas. Porém, no retorno, uma forte onda virou o barco onde os amigos estavam. "O mar estava muito agitado no sábado, quando eles foram pela manhã. À tarde revirou muito e acabou virando o barco deles", contou Gonçalves Júnior da Silva, amigo de Francisco e também pescador.
Corpo de aposentado é encontrado após barco virar, na Serra
O amigo do aposentado conseguiu nadar até o barco, onde permaneceu agarrado até pessoas que estavam em terra avistarem a embarcação e prestarem ajuda. Francisco não conseguiu chegar ao barco, mesmo nadando. Ele desapareceu na água e se afogou.
"Ele saiu de casa para pescar e eu coloquei uma blusa de frio para se proteger. Por volta das 15h de ontem, eu tive uma aflição, pensei em orar e segui para o píer. Foi quando cheguei e vi de longe um pedacinho do barco ao longe. O Marcelo, que é quem estava com ele, estava assustado e já em terra pois o barco tinha resgatado dele. E o Francisco, não. Foram 20 anos junto dele, era meu companheiro e amigo. Ele tinha paixão por pescar, o que fazia desde os 8 anos", recorda-se a esposa do aposentado, Solange Balbino Alves, de 58 anos.
O corpo foi recolhido a 3 quilômetros de distância da areia da praia e encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
(Informações da TV Gazeta)