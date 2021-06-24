Pescador desaparece em Piúma e corpo é encontrado pelo filho

Um pescador de 62 anos foi encontrado morto, apoiado na embarcação, na noite desta terça-feira (22) no interior de Piúma, Litoral Sul do Estado. O corpo de Sebastião Fernandes Alves de Oliveira foi localizado por um de seus filhos, que estranhou a demora do retorno do pescador para casa.
Sebastião era acostumado a sair às 4h da manhã para pescar nas imediações e retornar antes do entardecer. “O filho mais velho pegou um caiaque e saiu com um primo para procurar o pai, pois não tinha voltado. Lá pelas 20h, ele encontrou o pai morto numa parte rasa do rio, com o braço apoiado no barco. A cabeça estava para fora”, contou a ex-mulher da vítima, Shirlene Lima.
Shirlene conta que apesar de separados há muitos anos, eram próximos. O pescador estava próximo à região de Itinga, a dois quilômetros de Piúma. O corpo foi colocado no barco e levado até à margem do rio. A Polícia Civil foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A ex-mulher contou que por conta da demora na liberação do corpo de Sebastião no SML, o sepultamento aconteceu na tarde desta quarta-feira (23), no cemitério de Piúma. A causa da morte apontada pelos legistas foi mal súbito. Segundo a ex-esposa, o pescador era pai de três filhos e querido pelos moradores de Piúma.