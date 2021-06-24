Pescador desaparece em Piúma e corpo é encontrado pelo filho

Sebastião era acostumado a sair às 4h da manhã para pescar nas imediações e retornar antes do entardecer. “O filho mais velho pegou um caiaque e saiu com um primo para procurar o pai, pois não tinha voltado. Lá pelas 20h, ele encontrou o pai morto numa parte rasa do rio, com o braço apoiado no barco. A cabeça estava para fora”, contou a ex-mulher da vítima, Shirlene Lima.