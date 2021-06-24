Casal que escondia drogas em guarda-roupa é detido em Cachoeiro

Casal que escondia drogas em casa é preso em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Polícia Civil

Um casal foi detido nesta quinta-feira (24), em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , após a polícia constatar que eles guardavam drogas em casa. Durante a ação, foram apreendidos 195 papelotes de cocaína, embalagens para drogas, balança de precisão e aparelhos de celular.

O homem de 33 anos e a mulher de 28 anos foram encaminhados para a delegacia. A ação da Polícia Civil ocorreu após um trabalho de investigação e contou com dez policiais civis, seis policiais militares e seis viaturas.

“Os policiais foram ao imóvel e na ocasião foram atendidos pela suspeita que, quando questionada pela existência de ilícitos na residência, informou que era guardado pelo seu esposo e que eles recebiam um auxílio para o armazenamento”, contou o delegado Felipe Vivas.

Na casa deles, as equipes encontraram as drogas que estavam escondidas no guarda-roupa do casal. Após a apreensão da droga, os policiais foram até uma empresa que fica no município de Atílio Vivácqua, onde encontraram o outro envolvido.

“Ele relatou que aceitou guardar as drogas para custear o aluguel de R$ 250,00 e informou que a esposa não tem participação no crime”, disse o delegado.