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Ação com 16 policiais

Casal que escondia drogas em guarda-roupa é detido em Cachoeiro

O homem justificou para a polícia que aceitou guardar as drogas para custear o aluguel e que a esposa não tinha participação no crime. A mulher foi ouvida e liberada

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 13:08

Publicado em 

24 jun 2021 às 13:08
Casal que escondia drogas em casa é preso em Cachoeiro de Itapemirim
Casal que escondia drogas em casa é preso em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Polícia Civil
Um casal foi detido nesta quinta-feira (24), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após a polícia constatar que eles guardavam drogas em casa. Durante a ação, foram apreendidos 195 papelotes de cocaína, embalagens para drogas, balança de precisão e aparelhos de celular.
O homem de 33 anos e a mulher de 28 anos foram encaminhados para a delegacia. A ação da Polícia Civil ocorreu após um trabalho de investigação e contou com dez policiais civis, seis policiais militares e seis viaturas.
“Os policiais foram ao imóvel e na ocasião foram atendidos pela suspeita que, quando questionada pela existência de ilícitos na residência, informou que era guardado pelo seu esposo e que eles recebiam um auxílio para o armazenamento”, contou o delegado Felipe Vivas.
Na casa deles, as equipes encontraram as drogas que estavam escondidas no guarda-roupa do casal. Após a apreensão da droga, os policiais foram até uma empresa que fica no município de Atílio Vivácqua, onde encontraram o outro envolvido.
“Ele relatou que aceitou guardar as drogas para custear o aluguel de R$ 250,00 e informou que a esposa não tem participação no crime”, disse o delegado.
O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, sendo encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. A mulher foi ouvida e liberada, pois não há indícios da sua participação no tráfico. As investigações sobre o fato continuam.

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