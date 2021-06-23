Cachoeiro de Itapemirim não vai antecipar 2ª dose da Astrazeneca

Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim devem procurador a unidade de saúde na data indicada no cartão de vacina Crédito: Divulgação PMCI/Márcia Leal

O município de Cachoeiro de Itapemirim decidiu manter o intervalo de 12 semanas para fazer a aplicação da D2 (segunda dose) da Astrazeneca na população. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) autorizou a redução do prazo para 10 semanas, ou 70 dias, porém a cidade do Sul capixaba não vai alterar a programação da imunização dos moradores.

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus), segundo a assessoria de imprensa, baseia-se em um comunicado da própria Sesa, no qual ressalta que intervalo maior garante melhor resposta imunológica às vacinas aplicadas atualmente no Estado, entre as quais a Astrazeneca.

Assim, informa a Semus, as pessoas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca em Cachoeiro de Itapemirim devem continuar procurando as unidades básicas de saúde na data indicada no cartão de vacina para receberem a segunda aplicação.