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Apesar da orientação da Sesa

Cachoeiro de Itapemirim não vai antecipar 2ª dose da Astrazeneca

Município do Sul capixaba avalia que manter o intervalo de 12 semanas entre as duas aplicações garante melhor resposta imunológica

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 20:11

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

23 jun 2021 às 20:11
Para receber a imunização, basta ir na unidade de saúde das 8h às 15h. A pessoa será avaliada por um profissional de enfermagem da unidade
Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim devem procurador a unidade de saúde na data indicada no cartão de vacina Crédito: Divulgação PMCI/Márcia Leal
O município de Cachoeiro de Itapemirim decidiu manter o intervalo de 12 semanas para fazer a aplicação da D2 (segunda dose) da Astrazeneca na população. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) autorizou a redução do prazo para 10 semanas, ou 70 dias, porém a cidade do Sul capixaba não vai alterar a programação da imunização dos moradores.
A Secretaria Municipal da Saúde (Semus), segundo a assessoria de imprensa, baseia-se em um comunicado da própria Sesa, no qual ressalta que intervalo maior garante melhor resposta imunológica às vacinas aplicadas atualmente no Estado, entre as quais a Astrazeneca. 
Assim, informa a Semus, as pessoas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca em Cachoeiro de Itapemirim devem continuar procurando as unidades básicas de saúde na data indicada no cartão de vacina para receberem a segunda aplicação.
O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, anunciou a antecipação da vacinação em coletiva de imprensa, na terça-feira (22). Na ocasião, ele explicou que, pela bula da vacina, a D2 poderia ser aplicada até em intervalo menor, de 28 dias. Então, por esse motivo, não haveria prejuízo estabelecer um prazo de 70 dias entre as duas aplicações. 

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