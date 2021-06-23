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Na Grande Vitória

Cidade mais populosa do ES, Serra não registra mortes por Covid há 4 dias

Com cerca de 527 mil habitantes, município teve a última morte lançada no Painel Covid-19, da Sesa, no dia 17 deste mês. Da última sexta-feira (18) até esta terça-feira (22), quando houve a última atualização, nenhum óbito na Serra foi lançado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2021 às 11:46

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 11:46

Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra
O Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, é referência no tratamento de pacientes com Covid-19 na Região da Grande Vitória Crédito: Divulgação/ Sesa
Município com o maior número de habitantes do Espírito Santo, com cerca de 527 mil moradores segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Serra não registra mortes pelo novo coronavírus no Painel Covid-19 desde a última quinta-feira (17), data em que um óbito foi lançado na ferramenta de monitoramento da pandemia vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). É a única cidade da Grande Vitória sem óbitos há quatro dias.
No período entre sexta-feira (18) e esta terça-feira (22), além da Serra, apenas Fundão, que faz parte da Região Metropolitana do Estado, não registrou mortes pela doença. Fica, porém, a ressalva de que a cidade tem uma população significativamente inferior à Serra, atualmente em 22 mil pessoas – o que não corresponde a 5% do total de habitantes serrano.

DEMAIS CIDADES

Enquanto a Serra não contabilizou vidas perdidas para a Covid-19, as demais cidades da Grande Vitória não passaram ilesas nesses quatro dias analisados. Acompanhando o cenário recente de diminuição de óbitos no Estado, VitóriaVila VelhaCariacicaGuarapari, e Viana acumularam 21 mortes no período de 18 a 22 de junho.
Vale destacar que o Estado registrou 18 óbitos nesta terça-feira, mas eles ainda não foram identificados nas respectivas cidades. Apenas uma morte aparece registrada em João Neiva, as outras 17 não foram lançadas, o que pode elevar esse total caso alguma delas tenha ocorrido na Grande Vitória.
Respectivamente, de sexta-feira (18) até a última segunda-feira (21), Vila Velha contabilizou 10 óbitos pela doença - três em 18/06, três em 19/06, dois no dia 20/06 e outros dois em 21/06. Na sequência aparece Guarapari com cinco óbitos, sendo dois no dia 20/06 e três em 21/06. Em terceiro lugar está Cariacica, com um total de três mortes, todas registradas no domingo (20/06).
A Capital acumulou dois óbitos: um em  18/06 e outro no dia 19/06. Por fim, Viana, que já atingiu 80% da vacinação do público alvo dos estes com meia dose de imunizante, registrou apenas uma morte, ocorrida no domingo (20).

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