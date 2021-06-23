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A partir das 10h

Cachoeiro abre agendamento para vacinar pessoas de 40 a 49 anos

O agendamento pode ser realizado pelo site da Prefeitura de Cachoeiro. No total, serão disponibilizadas 3 mil doses de vacinas contra a Covid-19

Publicado em 

23 jun 2021 às 09:11

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 09:11

A partir desta terça-feira (25), pessoas a partir de 18 anos com comorbidades podem se vacinar em Cachoeiro de Itapemirim. Não precisa de agendamento
Cachoeiro abre agendamento para vacinar pessoas de 40 a 49 anos contra Covid-19 Crédito: Márcia Leal/PMCI
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, abriu o agendamento on-line para as pessoas de 40 a 49 anos se vacinarem contra a Covid-19 no município. No total, serão disponibilizadas 3 mil doses. O agendamento será pelo site da prefeitura a partir das 10h desta quarta-feira (23).
As doses serão aplicadas nesta quinta-feira (24) e sexta-feira (25) nas unidades de saúde. O site para fazer a marcação é o www.cachoeiro.es.gov.br/vacinacovid19. O usuário realiza um cadastro e escolhe qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) disponível. O dia e o horário para se vacinar vão aparecer automaticamente.
No dia da vacinação, será necessário apresentar o comprovante do agendamento, cartão de vacina, documento de identificação com foto e cartão do SUS ou CPF. Nesta segunda-feira (21), a prefeitura iniciou a vacinação de pessoas de 45 a 49 anos que fizeram agendamento no fim de semana.
De acordo com a prefeitura, já foram aplicadas mais de 100 mil doses da vacina em Cachoeiro e a campanha já alcançou, total ou parcialmente: idosos acolhidos em instituições de longa permanência (ILPIs) e seus cuidadores; trabalhadores da saúde; profissionais das forças de segurança; trabalhadores da educação; mulheres grávidas e puérperas; pessoas em situação de rua; rodoviários; trabalhadores do Serviço Único de Assistência Social (Suas); pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades; pessoas acima dos 50 anos sem comorbidades.

INTERIOR

A estratégia de vacinação para moradores de 40 a 49 anos no interior do município é outra: eles devem entrar em contato ou ir à UBS de seu distrito para receber instruções sobre os dias em que a imunização ocorrerá no local.

VACINAÇÃO PARA MAIORES DE 50 ANOS

Pessoas de 50 anos ou mais também continuam sendo vacinadas. Basta procurarem a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde) ou a Unidade Básica de Saúde mais próxima com doses disponíveis e apresentar os documentos exigidos.

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