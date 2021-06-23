Cachoeiro abre agendamento para vacinar pessoas de 40 a 49 anos contra Covid-19 Crédito: Márcia Leal/PMCI

As doses serão aplicadas nesta quinta-feira (24) e sexta-feira (25) nas unidades de saúde. O site para fazer a marcação é o www.cachoeiro.es.gov.br/vacinacovid19 . O usuário realiza um cadastro e escolhe qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) disponível. O dia e o horário para se vacinar vão aparecer automaticamente.

No dia da vacinação, será necessário apresentar o comprovante do agendamento, cartão de vacina, documento de identificação com foto e cartão do SUS ou CPF. Nesta segunda-feira (21), a prefeitura iniciou a vacinação de pessoas de 45 a 49 anos que fizeram agendamento no fim de semana.

De acordo com a prefeitura, já foram aplicadas mais de 100 mil doses da vacina em Cachoeiro e a campanha já alcançou, total ou parcialmente: idosos acolhidos em instituições de longa permanência (ILPIs) e seus cuidadores; trabalhadores da saúde; profissionais das forças de segurança; trabalhadores da educação; mulheres grávidas e puérperas; pessoas em situação de rua; rodoviários; trabalhadores do Serviço Único de Assistência Social (Suas); pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades; pessoas acima dos 50 anos sem comorbidades.

INTERIOR

A estratégia de vacinação para moradores de 40 a 49 anos no interior do município é outra: eles devem entrar em contato ou ir à UBS de seu distrito para receber instruções sobre os dias em que a imunização ocorrerá no local.

VACINAÇÃO PARA MAIORES DE 50 ANOS