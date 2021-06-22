Cachoeiro: vereadores querem que desconto de IPTU seja de 90%

Audiência pública na Câmara de Cachoeiro Crédito: Divulgação/ CMCI

Para o presidente da Casa de Leis, Brás Zagotto, o TCE acenou com uma luz no fim do túnel, pois o conselheiro afirmou que o Executivo e a Câmara têm poder de debater sobre os valores do desconto. Por isso, pediu ao prefeito que o desconto para pagamento à vista seja aumentado de 80% para 90% e que o percentual do pagamento parcelado seja maior que 40%.

A audiência contou com a participação de grupos sindicais, movimentos populares, do ex-prefeito da cidade Carlos Casteglione e da ex-vereadora Renata Fiório (PSD).

secretário municipal de Fazenda, Márcio Guedes voltou à tribuna para dar explicações sobre o processo de recadastramento. Disse que do total de imóveis do município, cerca de 2,5 mil tiveram valor de reajustamento acima de 500%. “Novos boletos com os valores anunciados pelo prefeito devem ser gerados no início de agosto, para primeira parcela no 15 de setembro”, afirmou. para dar explicações sobre o processo de recadastramento. Disse que do total de imóveis do município, cerca de 2,5 mil tiveram valor de reajustamento acima de 500%. “Novos boletos com os valores anunciados pelo prefeito devem ser gerados no início de agosto, para primeira parcela no 15 de setembro”, afirmou.

Vista aérea de Cachoeiro de Itpemirim Crédito: Reprodução/PMCI

Com o possível desconto no imposto deste ano, outro fator — a Planta Genérica de Valores (base de dados que também prevê aumento no valor do IPTU) — será reestudada com vereadores para ser cobrada em 2021.

DESCONTO NA COTA ÚNICA