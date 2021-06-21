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Benefício

Caixa paga 3ª parcela do auxílio para nascidos em abril nesta terça (22)

Também recebem o recurso os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 4. Dinheiro só estará disponível para saque em 6 de julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2021 às 18:02

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 18:02

O valor do auxílio emergencial.
O valor do auxílio emergencial varia segundo a formação familiar Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta terça-feira (22), a Caixa Econômica Federal faz mais um pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial. Vão receber os beneficiários nascidos em abril. Os valores depositados variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
O dinheiro será creditado na conta do Caixa Tem, mas saques ou transferências serão liberados somente a partir do dia 6 de julho. Enquanto isso, o beneficiário poderá movimentar o dinheiro pelo próprio app Caixa Tem, para fazer compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code.

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Os pagamentos dessa etapa começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário da terceira parcela.
Nesta terça-feira (22) recebem os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 4. Para eles, nada mudou no cronograma de pagamentos, e continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.
O valor do benefício em 2021 varia de acordo com a família:
  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250; 
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.

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Está confirmada ainda mais uma parcela que deve ser paga até o fim de julho. Mas, o presidente Jair Bolsonaro já adiantou que o Ministério da Economia está estudando o pagamento de "mais duas ou três parcelas" do auxílio.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

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