Cachoeiro terá audiência pública para discutir valor do IPTU

O secretário municipal da Fazenda, Márcio Guedes, esteve na Câmara e respondeu aos questionamentos dos vereadores por mais de seis horas Crédito: Vinícius Rangel

A audiência foi marcada porque neste ano o IPTU de Cachoeiro teve um reajuste e, em alguns casos, os valores subiram mais de 200%. A reunião foi proposta pela Comissão Especial criada na Câmara para apurar os fatos que levaram ao aumento na cobrança.

A Câmara informou que um dos pontos que será investigado pela comissão é o contrato com a empresa que fez o recadastramento imobiliário no município. Trabalho, que segundo a prefeitura, resultou no recálculo do IPTU.

SECRETÁRIO FOI À CÂMARA DE VEREADORES

Guedes explicou que a diferença no valor de cobrança aconteceu após uma determinação do Tribunal de Contas do Espírito Santo, por três fatores: a implantação da taxa de lixo, o recadastro imobiliário e a atualização da planta genérica dos imóveis. “O recadastramento foi feito de forma correta, encaminhado à prefeitura e revisado por uma comissão fiscalizadora. Em um trabalho desse tamanho pode ter escapado algo. Pode ter erro e iremos rever a reclamação do contribuinte. Se houver erro, será corrigido”, disse.

O presidente da Câmara, Brás Zagotto (PV), autor do projeto que criou a Comissão Especial, chegou a sugerir que a cobrança fosse revogada. “Acredito que nem a prefeitura sabia que o impacto do recadastramento seria tão grande. É preciso revogar essa cobrança e emitir novos carnês com os mesmos valores pagos em 2020, para que seja feito o reajuste menor e escalonado a partir de 2022”, diz Brás.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Na quinta-feira (17), o prefeito Victor Coelho participou de uma reunião no Tribunal de Contas, em Vitória, para discutir novas propostas sobre a cobrança do IPTU. Segundo a prefeitura , nesta segunda-feira (21), o prefeito retorna ao TCES, desta vez, com grupo de vereadores, para reforçar o pedido de um novo plano de ação junto ao Tribunal e continuar o diálogo sobre essa questão.

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