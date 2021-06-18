Aposentada serve jantar para coletores de lixo em Cachoeiro

Aposentada serve jantar para coletores de lixo que passam na sua rua em Cachoeiro Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Uma aposentada de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , tem feito a diferença na vida dos coletores de lixo que trabalham na rua dela, no bairro Recanto. Toda terça e quinta e também aos sábados ela serve uma refeição para os profissionais em frente a sua casa.

Para fazer a boa ação, Tia Bete, como é chamada pelos coletores, conta com a ajuda de toda família e dos vizinhos que já se envolveram no processo de arrecadar os alimentos e prepará-los para servir. Todas as refeições, que variam entre caldo, lanche ou outros pratos, são sempre servidas quentinhas.

A ideia de servir uma refeição aos coletores de lixo surgiu há mais de cinco anos e, segundo Elizabete, faz mais bem a ela do que aos profissionais que recebem. “Um dia eu vi eles passando e pensei que poderia oferecer uma comida quentinha, porque eles começam a trabalhar às 17h e passam aqui já tarde correndo para limpar tudo. É uma alegria. Uma amizade construída. É mais presente pra mim do que pra eles. Muito gratificante”, disse.

Aposentada serve jantar para coletores de lixo que passam na sua rua em Cachoeiro Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Para receber os trabalhadores para a refeição, por volta das 19h ela prepara uma mesa e arruma tudo para aguardar os amigos, que geralmente, são quatro ou cinco e chegam entre 20h e 20h30. “Eles comem do lado de fora. É tudo bem rápido, porque eles têm que seguir viagem”, contou Elizabete.

Aílton é um dos profissionais que recebem o lanchinho preparado pela Elizabete e agradece o carinho. “Eu acho muito interessante. A gente começa o roteiro no bairro Recanto e, quando chega no final do bairro, tem a Tia Bete esperando a gente. Ela faz várias opções de lanche, e a gente acha muita gratidão. A gente sabe que ela faz com muito carinho. Ela não tem obrigação, é de coração”, disse.