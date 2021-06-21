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Pfizer

Cachoeiro começa a vacinar pessoas a partir de 45 anos contra a Covid

A cidade ainda não recebeu vacinas exclusivas para esta faixa etária, mas está antecipando com o remanejamento de doses
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

21 jun 2021 às 10:28

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 10:28

Como a vacina só pode ser armazenada por um período máximo de cinco dias, a prefeitura abriu para pessoas de 30 a 59 anos com comorbidades
No total serão aplicadas 2 mil doses da Pfizer que foram remanejadas para atender esta faixa etária Crédito: Márcia Leal/PMCI
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, começou a vacinar pessoas de 45 a 50 anos contra a Covid-19, nesta segunda-feira (21). No total, serão aplicadas 2 mil doses da Pfizer que foram remanejadas para atender esta faixa etária.
As pessoas que vão receber as doses são as que fizeram o agendamento on-line no último sábado (19). As doses serão aplicadas nas unidades dos bairros Aquidaban, Vila Rica, Jardim Itapemirim, Paraíso, Abelardo Machado, Aeroporto, Amaral e Coramara. Será necessário apresentar o comprovante do agendamento, cartão de vacina e um documento de identificação (RG, cartão do SUS ou CPF).
O secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, explicou que Cachoeiro ainda não recebeu doses exclusivas para esta faixa etária, mas está antecipando com o remanejamento de doses. “O município ainda não recebeu as doses destinadas ao público de 45 a 49 anos. O que nós estamos fazendo, na verdade, é um remanejamento dessas 2 mil doses, para antecipar o início da imunização dessa faixa etária e ampliarmos, com mais celeridade, a cobertura vacinal da população adulta”, disse.
Alex informou ainda que não há previsão para a chegada de novas doses, inclusive, destinadas para o público a partir de 45 anos, porém, existe uma expectativa que isso aconteça nos próximos dias, já que o Estado recebeu novas doses do imunizante neste domingo (20).

40 ANOS

Ainda de acordo com o secretário, o município também aguarda a chegada destas doses para verificar a possibilidade de ampliar ainda o público para pessoas a partir de 40 anos. “A prefeitura ainda não foi comunicada de quantas doses iremos receber. Dependendo desta quantidade, poderemos ampliar a vacinação”, falou Alex.
Com a colaboração de Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul

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