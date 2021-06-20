Duas pessoas vão parar em hospital após briga por barulho em Cachoeiro

Pedaços de espingarda que teria sido usada para agredir vendedor Crédito: Reprodução / Redes sociais

Duas pessoas precisaram de atendimento médico após uma briga entre vizinhos na madrugada deste domingo (20), no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Uma das vítimas, um vendedor de 58 anos, teve fratura exposta em um dos braços e levou seis pontos na cabeça. Ele segue internado.

De acordo com a Polícia Militar , ao chegar no local da ocorrência, uma mulher contou que foi golpeada na cabeça ao tentar separar uma discussão entre seu filho e o vizinho, o homem de 58 anos. Ao ver a situação, o marido da mulher teria pego uma espingarda, antiga e decorativa, para golpear o vendedor, que foi atingido no braço e na cabeça.

Aos militares, o vendedor negou ter agredido a mulher e qualquer outra pessoa. Segundo o homem, ele teria sido agredido pelos vizinhos, pai e filho, ao pedir que eles parassem com uma festa, pois o barulho estava incomodando seu pais idosos.

“A festa tinha acabado, mas o dono da casa e dois amigos estavam falando alto e bebendo, e já era 1h30. Minha mãe tem 85 anos, meu pai 89, e eles não estavam conseguindo dormir”, contou.

A mulher e o vendedor foram levados ao hospital para receber atendimento médico. O homem, que teve fratura exposta em um dos braços e precisou levar seis pontos na cabeça, segue internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.