Duas pessoas vão parar em hospital após briga por barulho em Cachoeiro

Duas pessoas precisaram de atendimento médico após uma briga entre vizinhos na madrugada deste domingo (20), no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Uma das vítimas, um vendedor de 58 anos, teve fratura exposta em um dos braços e levou seis pontos na cabeça. Ele segue internado.
De acordo com a Polícia Militar, ao chegar no local da ocorrência, uma mulher contou que foi golpeada na cabeça ao tentar separar uma discussão entre seu filho e o vizinho, o homem de 58 anos. Ao ver a situação, o marido da mulher teria pego uma espingarda, antiga e decorativa, para golpear o vendedor, que foi atingido no braço e na cabeça.
Aos militares, o vendedor negou ter agredido a mulher e qualquer outra pessoa. Segundo o homem, ele teria sido agredido pelos vizinhos, pai e filho, ao pedir que eles parassem com uma festa, pois o barulho estava incomodando seu pais idosos.
“A festa tinha acabado, mas o dono da casa e dois amigos estavam falando alto e bebendo, e já era 1h30. Minha mãe tem 85 anos, meu pai 89, e eles não estavam conseguindo dormir”, contou.
A mulher e o vendedor foram levados ao hospital para receber atendimento médico. O homem, que teve fratura exposta em um dos braços e precisou levar seis pontos na cabeça, segue internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
Por meio de nota, a Polícia Civil disse que a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação por parte da vítima para que haja investigação. A corporação orienta que a vítima registre a ocorrência, o que pode ser feito pessoalmente em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online, no endereço https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br.