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Crime

Mulher é assassinada a facadas e pauladas em Mimoso do Sul

Principal suspeito do crime é um homem com quem a mulher costumava se relacionar, de acordo com pessoas próximas da vítima

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2021 às 18:54
Localidade de Várzea do Cipó, zona rural de Mimoso do Sul, onde mulher foi assassinada
Localidade de Várzea do Cipó, zona rural de Mimoso do Sul, onde mulher foi assassinada Crédito: Gustavo Ribeiro
Uma mulher foi assassinada a facadas e pauladas na manhã deste sábado (19), na localidade de Várzea do Cipó, zona rural de Mimoso do Sul, na Região Sul do Espírito Santo. Lúcia Helena Coqui, de 38 anos, tinha marcas de violência pelo corpo.
O principal suspeito do crime é um homem com quem ela costumava se relacionar, de acordo com pessoas próximas da vítima. O nome do homem não foi divulgado pela polícia. 

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Conforme informações de populares, os dois estiveram juntos algumas vezes e a vítima não quis continuar a relação. Mesmo assim, o homem continuava insistindo em encontrá-la.
De acordo com a Polícia Militar, na madrugada deste sábado, por volta das 3 horas da manhã, Lúcia Helena estava em um bar com amigos, quando o suspeito chegou ao local e a chamou para ir até a casa dele. Os colegas pediram para Lúcia Helena ficar, mas ela decidiu ir com o homem.
A suspeita é que o crime tenha ocorrido após um desentendimento. Os militares disseram que, depois de cometer o crime, o homem ligou para um familiar da vítima, que acionou a polícia.
O corpo da mulher foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, e o caso será encaminhado à Polícia Civil de Mimoso do Sul. 
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas não deu retorno sobre o caso até a publicação deste texto. 
Com informações do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta. 

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