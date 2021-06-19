Mulher é assassinada a facadas e pauladas em Mimoso do Sul

Localidade de Várzea do Cipó, zona rural de Mimoso do Sul, onde mulher foi assassinada Crédito: Gustavo Ribeiro

Uma mulher foi assassinada a facadas e pauladas na manhã deste sábado (19), na localidade de Várzea do Cipó, zona rural de Mimoso do Sul, na Região Sul do Espírito Santo . Lúcia Helena Coqui, de 38 anos, tinha marcas de violência pelo corpo.

O principal suspeito do crime é um homem com quem ela costumava se relacionar, de acordo com pessoas próximas da vítima. O nome do homem não foi divulgado pela polícia.

Conforme informações de populares, os dois estiveram juntos algumas vezes e a vítima não quis continuar a relação. Mesmo assim, o homem continuava insistindo em encontrá-la.

De acordo com a Polícia Militar, na madrugada deste sábado, por volta das 3 horas da manhã, Lúcia Helena estava em um bar com amigos, quando o suspeito chegou ao local e a chamou para ir até a casa dele. Os colegas pediram para Lúcia Helena ficar, mas ela decidiu ir com o homem.

A suspeita é que o crime tenha ocorrido após um desentendimento. Os militares disseram que, depois de cometer o crime, o homem ligou para um familiar da vítima, que acionou a polícia.

O corpo da mulher foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, e o caso será encaminhado à Polícia Civil de Mimoso do Sul.

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas não deu retorno sobre o caso até a publicação deste texto.