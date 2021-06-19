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Noite violenta

Homens passam de carro atirando, matam uma pessoa e deixam outra ferida em Vila Velha

Crime aconteceu por volta das 23h de sexta-feira (18), até o momento ninguém foi preso. Vítimas não foram identificadas

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 10:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2021 às 10:37
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
A polícia agora investigará o crime e também a tentativa de homicídio ocorridos em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Um ataque a tiros no fim da noite de sexta-feira (18), deixou um morto e ainda outra pessoa ferida  no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha. Segundo informações da polícia, os dois homens estavam em uma esquina quando o crime aconteceu, por volta das 23h.

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Testemunhas afirmam que os dois estavam usando drogas quando foram abordados por duas pessoas em um carro que efetuaram os disparos. Uma das vítimas, que não foi identificada, morreu e a outra ficou com uma bala alojada na nuca e está internada.
Policiais militares foram acionados para verificar a informação de que um indivíduo havia sido baleado na região. “Quando a equipe chegou ao local, nada foi constatado, mas populares relataram que dois suspeitos chegaram em um veículo e atiraram, atingindo dois homens que foram socorridos pela população", disse a PM, em nota.
No entanto, o Ciodes determinou que os policiais fossem até um hospital onde dois indivíduos haviam dado entrada e, no local, os militares foram informados que um dos baleados havia morrido.
Procurada, a Polícia Civil informou que o crime vai ser investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. “Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada”, disse, também por nota.
A Polícia Civil pede para que a população colabore com informações através do Disque-Denúncia 181. “É uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”. O endereço é o disquedenuncia181.es.gov.br.
Com informações do G1 e Daniela Carla, da TV Gazeta

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