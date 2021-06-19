Homens passam de carro atirando, matam uma pessoa e deixam outra ferida em Vila Velha

A polícia agora investigará o crime e também a tentativa de homicídio ocorridos em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Um ataque a tiros no fim da noite de sexta-feira (18), deixou um morto e ainda outra pessoa ferida no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha . Segundo informações da polícia, os dois homens estavam em uma esquina quando o crime aconteceu, por volta das 23h.

Testemunhas afirmam que os dois estavam usando drogas quando foram abordados por duas pessoas em um carro que efetuaram os disparos. Uma das vítimas, que não foi identificada, morreu e a outra ficou com uma bala alojada na nuca e está internada.

Policiais militares foram acionados para verificar a informação de que um indivíduo havia sido baleado na região. “Quando a equipe chegou ao local, nada foi constatado, mas populares relataram que dois suspeitos chegaram em um veículo e atiraram, atingindo dois homens que foram socorridos pela população", disse a PM , em nota.

No entanto, o Ciodes determinou que os policiais fossem até um hospital onde dois indivíduos haviam dado entrada e, no local, os militares foram informados que um dos baleados havia morrido.

Procurada, a Polícia Civil informou que o crime vai ser investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. “Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada”, disse, também por nota.

A Polícia Civil pede para que a população colabore com informações através do Disque-Denúncia 181. “É uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”. O endereço é o disquedenuncia181.es.gov.br.