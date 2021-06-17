Lorrany Walder Falcão foi encontrada morta, em casa, na cidade de Marechal Floriano na tarde do dia 24 de junho Crédito: Reprodução/Facebook

Your browser does not support the audio element. Acusado de matar vendedora em Marechal Floriano é condenado a 17 anos de prisão

A vendedora foi encontrada sem vida e com sinais de violência na tarde do dia seguinte, 24 de junho, em seu apartamento no bairro Santa Rita, em Marechal Floriano. Lorrany morava com o marido, que era caminhoneiro e estava viajando a trabalho.

Em junho do ano passado, uma prima de Lorrany disse à reportagem de A Gazeta que a vítima não tinha desavenças ou problemas com terceiros.

"A Lorrany nunca teve problemas com ninguém e, do nada, ela é encontrada morta. Como que uma pessoa tem a vida tirada assim do nada no meio da tarde e em um local onde residem muitas pessoas?", questionou a prima, que não foi identificada por questões de segurança.

Lorrany Facão foi morta em junho de 2020, quando teve o apartamento invadido Crédito: Reprodução

O local onde Lorrany morava, aliás, segundo o Ministério Público, foi aproveitado pelo acusado para cometer o crime. Isso porque, segundo a denúncia apresentada em setembro do ano passado, Otaviano morava em andares inferiores, enquanto a vítima residia no último pavimento.

Havia um apartamento desocupado entre os andares onde moravam o ex-vizinho condenado e a vítima. O espaço foi "utilizado pelo denunciado para conseguir acesso à varanda de Lorrany Walder Falcão", diz o MP. Por razões distintas, ambos tinham a chave do apartamento.

"Destaca-se que restou apurado pelas investigações policiais que o denunciado adentrou à escada do prédio, que permite o acesso ao apartamento da vítima, no início da tarde e lá permaneceu durante todo o restante do dia, vindo a sair do local somente no período noturno, conforme registrado pelas câmeras de vídeo monitoramento do prédio", detalha.

O Ministério Público ainda acrescenta na denúncia que a vítima, ao se deparar com Otaviano, tentou fugir e chegou a se trancar em um quarto. Não foi suficiente para se proteger do homem, que conseguiu entrar no local. O condenado utilizou-se, de acordo com a denúncia, de meio cruel que resultou na asfixia da vítima. O crime dificultou e impossibilitou a defesa da vendedora de 33 anos, que foi surpreendida.

Na última terça-feira, Otaviano foi condenado a 17 anos e 6 meses de reclusão, a princípio em regime fechado.

Na sentença, consta que Otaviano Roseno de Sousa, de 33 anos, não tem registros de antecedentes e tem uma conduta social considerada normal.