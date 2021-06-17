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Bairro Santa Mônica

Dupla de moto passa em praça atirando e mata jovem em Vila Velha

Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma moto abriram fogo contra rapazes que bebiam em um bar em frente à praça, por volta das 10h desta quinta-feira (17). Um jovem de 21 anos morreu e um adolescente de 17 ficou ferido e foi socorrido pelo Samu

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 11:43

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

17 jun 2021 às 11:43
Jovem foi assassinado a tiros em praça de Vila Velha
Jovem foi assassinado a tiros na praça de Santa Mônica, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um jovem de 21 anos morreu após ser baleado por dois homens que passaram em uma moto atirando em direção à praça do bairro Santa Mônica, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (17). Além do rapaz, um adolescente de 17 anos também foi atingido pelos disparos e ficou ferido.
Segundo a Polícia Militar, o adolescente foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para um hospital. Já o jovem que morreu estava em um local de intensa movimentação de pessoas e seu corpo ficou caído sobre a calçada.

VÍTIMAS ESTAVAM EM UM BAR

Segundo apurações da reportagem da TV Gazeta no local, o jovem e o adolescente estavam bebendo na porta de um bar, que fica em frente à praça de Santa Mônica, quando os criminosos chegaram e atiraram. Os dois correram, mas acabaram baleados. O rapaz caiu morto a cerca 50 metros do bar, ainda nos arredores da praça.
A área do crime foi isolada e a PM está no local. A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento e que não tem detalhamento. Os nomes dos atingidos pelos disparos não foram informados. Nenhum suspeito foi preso até o momento. 
Com informações da TV Gazeta

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