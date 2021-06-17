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Cachoeiro de Itapemirim

Criminosos de moto atiram e matam homem em calçada no Sul do ES

O homicídio aconteceu na noite desta quarta-feira (16), no bairro Caiçara. A motivação do crime ainda é desconhecida
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

17 jun 2021 às 09:55

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 09:55

O homicídio aconteceu na noite desta quarta-feira (16), no bairro Caiçara. A motivação do crime ainda é desconhecida
Homem é morto a tiros em calçada de Cachoeiro Crédito: Redes Sociais
Um homem de 34 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (16), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu no bairro Caiçara, por volta das 20h40, e a vítima, identificada como John Araújo Rocha, tentou fugir, mas ficou caída na calçada.
Segundo a informações da Polícia Militar, populares disseram que dois homens passaram em uma moto e o carona teria descido do veículo e atirado várias vezes contra John, que estava sentado no meio-fio de uma rua. Ele tentou fugir, mas caiu na calçada e não resistiu. Os suspeitos fugiram em seguida. Os policiais que atenderam a ocorrência encontraram duas munições calibre 38 deflagradas e uma intacta.
A perícia da Polícia Civil foi acionada. Na manhã desta quinta-feira (17), familiares de John estiveram no Serviço Médico Legal para liberação do corpo e disseram que ficaram sabendo que quem atirou estava encapuzado e que não sabem a motivação. A Polícia Civil irá investigar o caso.
Com a colaboração de Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul.

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