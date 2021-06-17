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Ponta da Fruta

Idoso é feito refém por bandidos após ter a casa invadida em Vila Velha

Polícia localizou os bandidos na região de Terra Vermelha, iniciou perseguição e conseguiu prender um dos criminosos

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 08:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2021 às 08:21
Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar conseguiu encontrar o carro e um dos bandidos acabou preso Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem, de 61 anos, teve as mãos e os pés amarrados e acabou feito de refém depois que três ladrões invadiram a casa dele, na madrugada desta quinta-feira (17), em Ponta da Fruta, Vila Velha
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, os ladrões chegaram na residência por volta de 1 hora da manhã, amarraram o idoso e começaram a levar uma série de objetos da casa - como televisão e notebook - para dentro do carro da vítima. Logo depois, o homem também foi jogado, amarrado, dentro do carro. Dois, dos três bandidos, estavam armados.
O idoso foi abandonado algum tempo depois às margens da Rodovia do Sol. Ele conseguiu se desamarrar e procurou ajuda. A polícia foi acionada, reforçou o policiamento na região e localizou os bandidos na região da Grande Terra Vermelha, no bairro São Conrado.
Quando a polícia encontrou os criminosos, eles ainda estavam com o carro da vítima e houve perseguição. Em um certo ponto, os criminosos pararam o carro e saíram correndo. Um dos bandidos foi preso, e com ele foi apreendida uma submetralhadora.
Muito ferido nos braços e pernas, por ter sido amarrado, o homem foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde registrou boletim de ocorrência. 
Arma apreendida com bandido que assaltou residência e fez morador de refém, em Vila Velha
Arma apreendida com bandido que assaltou residência e fez morador de refém, em Vila Velha Crédito: Divulgação/PM
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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