Idoso é feito refém por bandidos após ter a casa invadida em Vila Velha

Polícia Militar conseguiu encontrar o carro e um dos bandidos acabou preso Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem, de 61 anos, teve as mãos e os pés amarrados e acabou feito de refém depois que três ladrões invadiram a casa dele, na madrugada desta quinta-feira (17), em Ponta da Fruta, Vila Velha

De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, os ladrões chegaram na residência por volta de 1 hora da manhã, amarraram o idoso e começaram a levar uma série de objetos da casa - como televisão e notebook - para dentro do carro da vítima. Logo depois, o homem também foi jogado, amarrado, dentro do carro. Dois, dos três bandidos, estavam armados.

O idoso foi abandonado algum tempo depois às margens da Rodovia do Sol. Ele conseguiu se desamarrar e procurou ajuda. A polícia foi acionada, reforçou o policiamento na região e localizou os bandidos na região da Grande Terra Vermelha, no bairro São Conrado.

Quando a polícia encontrou os criminosos, eles ainda estavam com o carro da vítima e houve perseguição. Em um certo ponto, os criminosos pararam o carro e saíram correndo. Um dos bandidos foi preso, e com ele foi apreendida uma submetralhadora.

Muito ferido nos braços e pernas, por ter sido amarrado, o homem foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde registrou boletim de ocorrência.

Arma apreendida com bandido que assaltou residência e fez morador de refém, em Vila Velha Crédito: Divulgação/PM