Poste tomba após acidente e trecho da José Sette é interditado em Cariacica

Poste ficou tombado e fios caídos sobre a pista após acidente em Santana, Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta

TV Gazeta apuradas no local, moradores disseram que não tiveram o fornecimento de energia interrompido, apesar do transtorno com o poste e os fios de energia. O trânsito foi liberado durante a manhã, de acordo com comerciantes da região. Um motorista perdeu o controle da direção e bateu em um poste no bairro Santana, em Cariacica . A colisão aconteceu na Rodovia José Sette no início da manhã desta quinta-feira (17). Segundo informações daapuradas no local, moradores disseram que não tiveram o fornecimento de energia interrompido, apesar do transtorno com o poste e os fios de energia. O trânsito foi liberado durante a manhã, de acordo com comerciantes da região.

Segundo testemunhas, o motorista bateu a cabeça no momento da colisão, mas estava consciente durante o atendimento da ocorrência. De acordo com informações da TV Gazeta, o motorista contou à reportagem que estava sozinho no carro, indo buscar um amigo, quando dormiu enquanto dirigia e acabou atingindo o poste. O condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Com a batida, o poste tombou e ficou escorado na fiação do outro lado da rua, deixando fios caídos próximos ao asfalto e impedindo a passagem de veículos. O trânsito de veículos maiores foi desviado por dentro do bairro, já carros pequenos fizeram um desvio por dentro do estacionamento de um supermercado da região.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito foram ao local para fazer o atendimento da ocorrência. Eles colocaram cones para impedir a passagem de veículos e orientam motoristas no trecho. Antes disso, alguns se arriscavam e passavam por baixo do poste tombado, tendo que desviar dos fios caídos.

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Pela manhã, segundo a TV Gazeta, a EDP, concessionária responsável pela energia, informou que equipes estavam em um local próximo do acidente fazendo o isolamento da rede. Assim que esse trabalho fosse concluído, a retirada do poste seria realizada.

A reportagem também acionou a concessionária responsável pelo fornecimento de energia e a Polícia Militar para mais informações. Questionada sobre a previsão para retirada do poste e reparo da rede elétrica na região, a EDP informou que "equipes estão no local realizando os reparos na rede atingida".

A Polícia Militar respondeu, por nota, falando sobre a dinâmica do acidente da ocorrência. "O motorista trafegava pela rodovia, quando perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste, na altura de Santana, em Cariacica. Ele ficou ferido, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao PA de Alto Lage", completou.