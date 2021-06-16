Um capixaba de 38 anos, que alcançou um dos maiores sonhos da vida — o de passar no concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) — faleceu de Covid-19 na última sexta-feira (11) sem saber que, na terceira e última tentativa, havia sido aprovado. A história é de Juliano Ribeiro Peruchi, nascido em Linhares.
A reportagem de A Gazeta conversou com o irmão de Juliano. João Carlos Peruchi conta que Juliano, atualmente, morava em Sorocaba, em São Paulo, e trabalhava como representante comercial. "Moramos na Serra a vida inteira. O Juliano tinha um sonho de infância em ser um PRF. Tentou por três vezes e, nessa última semana, foi aprovado", disse.
Covid-19 - capixaba realiza sonho de passar na PRF, mas morre sem saber
Infelizmente, não deu tempo de Juliano saber da notícia da aprovação. João conta que o irmão ficou um tempo sem viajar para o Espírito Santo justamente para se dedicar aos estudos. Após fazer a prova do concurso, ele, então, resolveu vir ao Estado para rever a família.
"Todos se encontraram na casa de mamãe para se ver, meus pais já tinham tomado a vacina. Depois desse dia, 12 pessoas da família testaram positivo para Covid-19. Ele acabou passando muito mal e foi internado onde morava, em Sorocaba", detalhou.
"Ele passou mal. Após três dias, ele foi intubado e assim ficou por 15 dias. Acabou falecendo. Nesse meio tempo, saiu o resultado do concurso e ficamos sabendo que ele foi aprovado. Mas não deu tempo dele saber, pois já estava inconsciente "
Juliano faleceu na última sexta-feira (11) e o sepultamento aconteceu no domingo (13), no Cemitério Jardim da Paz, na Serra. O rapaz, ainda jovem e cheio de sonhos, deixou um filho de nove anos do primeiro casamento, e estava noivo, com planos de casar até o final de 2021.
PRF-ES PRESTOU HOMENAGEM
Ao saber que o grande sonho de Juliano era ingressar na corporação, servidores da PRF-ES prestaram uma homenagem emocionante no sepultamento do rapaz. "Era o grande sonho dele, e receber essa homenagem foi muito emocionante para toda a família e amigos. Não temos palavras para agradecer", completou o irmão.
Agora, o que fica para a família são as lembranças felizes de Juliano. "Temos que lembrar todos os momentos que passamos juntos, ele sempre com um sorriso largo, brincalhão e um amor enorme pela família. Ele nunca desistiu dos sonhos e sempre correu atrás. Fica nosso agradecimento especial à PRF-ES e aos agentes Wandir Soares e Bia Tomasi", finalizou João.