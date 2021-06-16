Juliano Ribeiro Peruchi, de 38 anos, faleceu na última sexta-feira (11) antes de saber o resultado do concurso, no qual foi aprovado Crédito: Acervo familiar

Covid-19 na última sexta-feira (11) sem saber que, na terceira e última tentativa, havia sido aprovado. A história é de Juliano Ribeiro Peruchi, nascido em Um capixaba de 38 anos, que alcançou um dos maiores sonhos da vida — o de passar no concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) — faleceu dena última sexta-feira (11) sem saber que, na terceira e última tentativa, havia sido aprovado. A história é de Juliano Ribeiro Peruchi, nascido em Linhares

A Gazeta conversou com o irmão de Juliano. João Carlos Peruchi conta que Juliano, atualmente, morava em Sorocaba, em São Paulo, e trabalhava como representante comercial. "Moramos na A reportagem deconversou com o irmão de Juliano. João Carlos Peruchi conta que Juliano, atualmente, morava em Sorocaba, em São Paulo, e trabalhava como representante comercial. "Moramos na Serra a vida inteira. O Juliano tinha um sonho de infância em ser um PRF. Tentou por três vezes e, nessa última semana, foi aprovado", disse.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - capixaba realiza sonho de passar na PRF, mas morre sem saber

Infelizmente, não deu tempo de Juliano saber da notícia da aprovação. João conta que o irmão ficou um tempo sem viajar para o Espírito Santo justamente para se dedicar aos estudos. Após fazer a prova do concurso, ele, então, resolveu vir ao Estado para rever a família.

"Todos se encontraram na casa de mamãe para se ver, meus pais já tinham tomado a vacina. Depois desse dia, 12 pessoas da família testaram positivo para Covid-19. Ele acabou passando muito mal e foi internado onde morava, em Sorocaba", detalhou.

"Ele passou mal. Após três dias, ele foi intubado e assim ficou por 15 dias. Acabou falecendo. Nesse meio tempo, saiu o resultado do concurso e ficamos sabendo que ele foi aprovado. Mas não deu tempo dele saber, pois já estava inconsciente " João Carlos Peruchi - Irmão de Juliano

Juliano faleceu na última sexta-feira (11) e o sepultamento aconteceu no domingo (13), no Cemitério Jardim da Paz, na Serra. O rapaz, ainda jovem e cheio de sonhos, deixou um filho de nove anos do primeiro casamento, e estava noivo, com planos de casar até o final de 2021.

PRF-ES PRESTOU HOMENAGEM

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Ao saber que o grande sonho de Juliano era ingressar na corporação, servidores da PRF-ES prestaram uma homenagem emocionante no sepultamento do rapaz. "Era o grande sonho dele, e receber essa homenagem foi muito emocionante para toda a família e amigos. Não temos palavras para agradecer", completou o irmão.