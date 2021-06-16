Covid-19: mortes caem quase 40% na primeira quinzena de junho no ES

Uso de máscara e distanciamento entre as pessoas ajudam a combater a transmissão da Covid-19

Seguindo a mesma tendência de queda, os casos confirmados da Covid-19 em território capixaba também tiveram redução – e até mais significativa. Na primeira quinzena deste mês, foram divulgados 11.201 novas infecções. No mesmo período de maio passado, foram 21.190. Isso equivale a uma diminuição de 47,1%.