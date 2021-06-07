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Dados da pandemia

ES chega a 11.005 mortes e ultrapassa 490 mil casos do coronavírus

Painel Covid-19 foi atualizado na tarde desta segunda-feira (7); Estado registrou em 24 horas 47 óbitos e 1.229 infecções pelo novo coronavírus

Publicado em 

07 jun 2021 às 17:28

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 17:28

Sars-Cov-2, novo coronavírus, vírus da Covid-19
Serra é a cidade com mais pessoas infectadas pelo novo coronavírus: 62.770 Crédito: Pixabay
Nesta segunda-feira (7), o Espírito Santo chegou a 11.005 mortes e 490.405 casos confirmados do novo coronavírus. Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 47 novos óbitos e 1.229 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
ES chega a 11.005 mortes e ultrapassa 490 mil casos do coronavírus
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 62.770. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 60.562 confirmações da doença, seguida por Vitória (52.971) e Cariacica (37.644). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (25.034), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.233 casos confirmados, desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa (6.397), em Vila Velha. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.611), também em Vitória.
Até esta segunda-feira (7), mais de 1,48 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 462.967, com um acréscimo de 2.439 curas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até esta segunda-feira (7), 1.095.593 pessoas já receberam a primeira dose no Estado. Destas, 442.896 também já receberam a segunda.

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