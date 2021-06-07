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Facilidade e agilidade

Vacinação da Covid-19: como vai funcionar plataforma de agendamento no ES

Expectativa é que a homologação do novo sistema aconteça nas próximas duas semanas; todos os municípios poderão aderir à ferramenta
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

07 jun 2021 às 16:56

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 16:56

De acordo com a prefeitura, a ampliação da faixa etária se dá de acordo com a disponibilidade de vacinas no município. No total, haverá 2.720 doses disponíveis para o agendamento
Independentemente de terem agendamento on-line, os municípios poderão aderir à nova ferramenta da Sesa Crédito: Márcia Leal | PMCI
Espírito Santo terá uma nova plataforma que permitirá que todos os municípios capixabas façam agendamento on-line das vacinas contra a Covid-19. Os testes e treinamentos de uso já começam nos próximos dias, e a expectativa é que a ferramenta seja homologada nas próximas duas semanas.
Vacinação da Covid-19 - como vai funcionar plataforma de agendamento no ES
As informações foram divulgadas na tarde desta segunda-feira (7), durante uma coletiva virtual realizada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Além do agendamento, a página registrará o estoque dos imunizantes e a quantidade de doses aplicadas no Estado, de maneira mais rápida.
"Estamos implementando uma plataforma de agendamento on-line para 100% dos municípios capixabas, que poderão aderir a essa ferramenta. Aqueles que já têm uma plataforma poderão migrar para essa nova solução"
Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo
De acordo com o secretário Nésio Fernandes, o novo sistema permitirá "um cruzamento de dados mais fino e uma transparência com maior grau de fidedignidade". A plataforma será atualizada diariamente, assim como ocorre com o Painel Covid-19, em relação a casos e óbitos, por exemplo.
Subsecretário estadual de vigilância em saúde, Luiz Carlos Reblin explicou que a base de informação será a mesma já utilizada. "O município registra a dose, o dado vai para uma central do Estado, que gera para o nível nacional. O que estamos fazendo é antecipar e colocar à disposição da sociedade."
"É um sistema de agendamento para a vacina de maneira uniforme em todo o Espírito Santo e um sistema integrado de registro da dose aplicada. A tendência é uma informação muito mais próxima do momento em que a vacina é aplicada"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de vigilância em saúde do Espírito Santo
A plataforma – já integrada ao Ministério da Saúde – foi desenvolvida pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (Lais) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef, na sigla em inglês) e a gerência da Sesa.
A fim de apresentar a nova ferramenta à sociedade e esclarecer possíveis dúvidas, o secretário Nésio Fernandes adiantou que haverá uma coletiva específica sobre o assunto, assim que a página estiver pronta para implementação. As datas da entrevista e da liberação do uso não foram divulgadas.

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