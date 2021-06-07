Vacinação da Covid-19: como vai funcionar plataforma de agendamento no ES

"Estamos implementando uma plataforma de agendamento on-line para 100% dos municípios capixabas, que poderão aderir a essa ferramenta. Aqueles que já têm uma plataforma poderão migrar para essa nova solução"

Subsecretário estadual de vigilância em saúde, Luiz Carlos Reblin explicou que a base de informação será a mesma já utilizada. "O município registra a dose, o dado vai para uma central do Estado, que gera para o nível nacional. O que estamos fazendo é antecipar e colocar à disposição da sociedade."