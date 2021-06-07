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Covid-19: Vitória começa a vacinar pessoas com mais de 50 anos

De acordo com a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), serão disponibilizadas quatro mil doses, por meio do site da prefeitura

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 12:11

Publicado em 

07 jun 2021 às 12:11
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura de Vitória vai abrir, nesta segunda-feira (7), às 17 horas, agendamento para a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 50 anos ou mais.
De acordo com a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), serão disponibilizadas quatro mil doses, por meio do site da PMV, no link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou pelo aplicativo Vitória On-ine.
A vacinação será realizada nestas terça (8) e quarta (9), no Maanaim Vitória, no ginásio da Faculdade Salesiano e na Igreja Batista de Jardim da Penha.

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