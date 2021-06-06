Entenda quando o coronavírus se torna mais perigoso para as crianças

Em caso de contaminação, evolução do quadro deve ser observada pelos pais e pediatra Crédito: Arquivo

Crianças diagnosticadas com diabetes, câncer, obesidade mórbida, doenças neurológicas, do pulmão ou do coração são as que mais têm possibilidade de desenvolver um quadro clínico grave provocado pela infecção por Covid-19

Infectologistas e pediatras que atuam na linha de frente dos casos de novo coronavírus no Espírito Santo e demais estados brasileiros elencaram os sintomas que devem ser observados em casa de contaminação pelo vírus em crianças.

"As chances de hospitalização e mortalidade são maiores no grupo de crianças com comorbidades, que são portadoras de doenças crônicas. Não temos dados tão claros como em adultos, os poucos que temos identificaram alguns fatores de risco como doença pulmonar grave, obesidade mórbida, cardiopatias e doenças neurológicas".

A descrição foi dada pelo médico infectologista e pediatra Marco Aurélio Sáfadi, que é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

De acordo com a infectologista pediátrica Euzanete Maria Coser, integrante do Departamento Científico de Infectologia Pediátrica da SBP, a maioria das crianças vai apresentar sintomas leves como dor de cabeça, dor de gargante e febre baixa. Obstrução nasal, desânimo e perda de apetite também costumam aparecer. O estado clínico, em geral, dura três dias.

"Criança, quando complica, costuma ter febre alta, tremor, calafrio, dor abdominal intensa e vômito sem controle. Também é preciso ter atenção caso ela tenha uma queda importante do estado geral" Euzanete Maria Coser - Infectopediatra

Mesmo se após a confirmação do diagnóstico da Covid-19 o quadro for considerado leve, os médicos recomendam contato com o pediatra assistente. É essencial que a família observe a evolução ou piora clínica.

"Outro sinal de preocupação é se febre passar e voltar 10 a 15 dias após a infecção por Covid-19. A criança que tiver muita tosse, cansaço e falta de ar também carece atenção, mas isso não é sintoma comum em criança. Normalmente, as crianças vão ser medicadas com remédios sintomáticos, muito líquido e algum outro medicamento de acordo com o mal-estar do momento", disse.

MORTES NO BRASIL E NO ES

As mortes de crianças e adolescentes - 0 a 19 anos - provocadas pela Covid-19 no Brasil, neste ano, representam 0,3% do número total de óbitos, de acordo com o médico infectologista e pediatra Marco Aurélio Sáfadi.

No Espírito Santo, os dados do Painel Covid-19 mostram que até quarta-feira (2), 42.763 capixabas - de 0 a 19 anos - foram infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, em 2020. O número representa 8,8% do total de casos (484.072).

De um total de 10.838 óbitos, 39 foram registrados na mesma faixa etária de 0 a 19 anos. Ou seja, 0,35%.